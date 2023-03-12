12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

В Тюменской области составят список школ с самыми необразованными учениками

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
Школам, ученики в которых чаще всего заваливают экзамены, окажут помощь Фото:

Тюменский областной государственный институт регионального образования, учредителем которого является департамент образования области, заказал исследование школ региона, ученики в которых показывают низкие результаты обучения. Контракт размещен на сайте госзакупок. В результате власти хотят получить программу, которая поможет «подтянуть» отстающие школы.

«Оказание услуг в рамках выполнения исследовательских работ: формирование рискового профиля и программы развития общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами. Цена — 150 000 рублей», — говорится в документах к тендеру на сайте госзакупок.

Исполнителем контракта станет Федеральный институт оценки качества образования. Ему предстоит составить список школ с высокими рисками (на основе результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, которые показывают их ученики). Также будет оцениваться дефицит педагогов, инфраструктуры в учебных заведениях, их транспортная доступность и так далее.

После самые «отстающие» школы войдут в программу адресной помощи. Для них разработают мероприятия, в результате которых можно будет компенсировать негативные факторы, из-за которых дети плохо усваивают программу.

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Тюменский областной государственный институт регионального образования, учредителем которого является департамент образования области, заказал исследование школ региона, ученики в которых показывают низкие результаты обучения. Контракт размещен на сайте госзакупок. В результате власти хотят получить программу, которая поможет «подтянуть» отстающие школы. «Оказание услуг в рамках выполнения исследовательских работ: формирование рискового профиля и программы развития общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами. Цена — 150 000 рублей», — говорится в документах к тендеру на сайте госзакупок. Исполнителем контракта станет Федеральный институт оценки качества образования. Ему предстоит составить список школ с высокими рисками (на основе результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, которые показывают их ученики). Также будет оцениваться дефицит педагогов, инфраструктуры в учебных заведениях, их транспортная доступность и так далее. После самые «отстающие» школы войдут в программу адресной помощи. Для них разработают мероприятия, в результате которых можно будет компенсировать негативные факторы, из-за которых дети плохо усваивают программу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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