В Тюменской области составят список школ с самыми необразованными учениками

13 марта 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Школам, ученики в которых чаще всего заваливают экзамены, окажут помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский областной государственный институт регионального образования, учредителем которого является департамент образования области, заказал исследование школ региона, ученики в которых показывают низкие результаты обучения. Контракт размещен на сайте госзакупок. В результате власти хотят получить программу, которая поможет «подтянуть» отстающие школы. «Оказание услуг в рамках выполнения исследовательских работ: формирование рискового профиля и программы развития общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами. Цена — 150 000 рублей», — говорится в документах к тендеру на сайте госзакупок. Исполнителем контракта станет Федеральный институт оценки качества образования. Ему предстоит составить список школ с высокими рисками (на основе результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, которые показывают их ученики). Также будет оцениваться дефицит педагогов, инфраструктуры в учебных заведениях, их транспортная доступность и так далее. После самые «отстающие» школы войдут в программу адресной помощи. Для них разработают мероприятия, в результате которых можно будет компенсировать негативные факторы, из-за которых дети плохо усваивают программу.

Тюменский областной государственный институт регионального образования, учредителем которого является департамент образования области, заказал исследование школ региона, ученики в которых показывают низкие результаты обучения. Контракт размещен на сайте госзакупок. В результате власти хотят получить программу, которая поможет «подтянуть» отстающие школы. «Оказание услуг в рамках выполнения исследовательских работ: формирование рискового профиля и программы развития общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами. Цена — 150 000 рублей», — говорится в документах к тендеру на сайте госзакупок. Исполнителем контракта станет Федеральный институт оценки качества образования. Ему предстоит составить список школ с высокими рисками (на основе результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, которые показывают их ученики). Также будет оцениваться дефицит педагогов, инфраструктуры в учебных заведениях, их транспортная доступность и так далее. После самые «отстающие» школы войдут в программу адресной помощи. Для них разработают мероприятия, в результате которых можно будет компенсировать негативные факторы, из-за которых дети плохо усваивают программу.