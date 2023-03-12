12 марта 2023
11 марта 2023

В Перми побит температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, ленинский район, центральный рынок, многоэтажки, строительство жилья, стройки перми
Снег на улицах Перми еще лежит, но его все меньше Фото:

В Перми установилась теплая погода, а 13 марта оказался побит суточный рекорд максимальной температуры. Это зафиксировали метеорологи ГИС Центра ПГНИУ.

«В Перми уже установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха (+5,9 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем в этот день в 2020 г.)», — сообщают специалисты в своем telegram-канале. По их словам, до 14:00 возможно еще потепление, а потом начнется дождь и постепенное похолодание.

Вся эта неделя будет теплой, обещают синоптики. Средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса выше нормы на севере и западе Пермского края, а на юге и востоке — более чем на 5 градусов.

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В Перми установилась теплая погода, а 13 марта оказался побит суточный рекорд максимальной температуры. Это зафиксировали метеорологи ГИС Центра ПГНИУ. «В Перми уже установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха (+5,9 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем в этот день в 2020 г.)», — сообщают специалисты в своем telegram-канале. По их словам, до 14:00 возможно еще потепление, а потом начнется дождь и постепенное похолодание. Вся эта неделя будет теплой, обещают синоптики. Средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса выше нормы на севере и западе Пермского края, а на юге и востоке — более чем на 5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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