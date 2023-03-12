В Перми побит температурный рекорд

13 марта 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Снег на улицах Перми еще лежит, но его все меньше Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми установилась теплая погода, а 13 марта оказался побит суточный рекорд максимальной температуры. Это зафиксировали метеорологи ГИС Центра ПГНИУ. «В Перми уже установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха (+5,9 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем в этот день в 2020 г.)», — сообщают специалисты в своем telegram-канале. По их словам, до 14:00 возможно еще потепление, а потом начнется дождь и постепенное похолодание. Вся эта неделя будет теплой, обещают синоптики. Средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса выше нормы на севере и западе Пермского края, а на юге и востоке — более чем на 5 градусов.

В Перми установилась теплая погода, а 13 марта оказался побит суточный рекорд максимальной температуры. Это зафиксировали метеорологи ГИС Центра ПГНИУ. «В Перми уже установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха (+5,9 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем в этот день в 2020 г.)», — сообщают специалисты в своем telegram-канале. По их словам, до 14:00 возможно еще потепление, а потом начнется дождь и постепенное похолодание. Вся эта неделя будет теплой, обещают синоптики. Средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса выше нормы на севере и западе Пермского края, а на юге и востоке — более чем на 5 градусов.