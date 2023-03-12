Мэр Екатеринбурга раскрыл, что будет на месте снесенной гостиницы «Дели»

АО «Ледовая арена» (дочерняя структура УГМК) построит на месте снесенной гостиницы «Дели» торговый центр с фудкортом, гастрорынком и офисными помещениями. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
«Для этой территории (место снесенной гостиницы „Дели“ — прим. URA.RU) подготовлен проект торгово-офисного центра <…> Там будут располагаться гастрорынок и фудкорт», — приводятся слова Орлова в газете «Вечерний Екатеринбург».
Градоначальник отметил, что здание будет трехэтажным, с предусмотренным цокольным этажом и подземной парковкой. Однако сроки строительства здания пока неизвестны.
Гостиницу начали строить в 1995 году, однако проект заморозили и не смогли возобновить. Было принято решение снести недостроенное здание. На его месте планировали возвести одноэтажное здание, в котором должен был располагаться продуктовый рынок.
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