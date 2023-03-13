13 марта 2023

На ключевой тюменской автомагистрали ввели серьезные ограничения

На Тюменской кольцевой автодороге ограничили движение из-за строительства перехода
© Служба новостей «URA.RU»
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На одном из участков ТКАД ввели скоростные ограничения для автомобилей Фото:

Скорость движения автомобилей на участке Тюменской кольцевой автодороги (ТКАД) в районе ЖК «Колумб» будет ограничена в связи со строительством надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает telegram-канал ГУС Тюменской области.

«На участке обхода Тюмени ограничена скорость движения. На время строительства надземного пешеходного перехода в районе ЖК „Колумб“ ограничена скорость движения на участке ТКАД. Подрядная организация накануне установила соответствующие дорожные знаки», — указано в публикации telegram-канала Главного управления строительства Тюменской области.

Там добавили, что в связи с проведением работ также была временно сужена полоса движения на съезде с Московского тракта на ТКАД в сторону улицы Ямской. Скоростные ограничения будут действовать на протяжении всего срока строительства надземного пешеходного перехода. Работы должны завершиться в конце 2023 года.

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Скорость движения автомобилей на участке Тюменской кольцевой автодороги (ТКАД) в районе ЖК «Колумб» будет ограничена в связи со строительством надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает telegram-канал ГУС Тюменской области. «На участке обхода Тюмени ограничена скорость движения. На время строительства надземного пешеходного перехода в районе ЖК „Колумб“ ограничена скорость движения на участке ТКАД. Подрядная организация накануне установила соответствующие дорожные знаки», — указано в публикации telegram-канала Главного управления строительства Тюменской области. Там добавили, что в связи с проведением работ также была временно сужена полоса движения на съезде с Московского тракта на ТКАД в сторону улицы Ямской. Скоростные ограничения будут действовать на протяжении всего срока строительства надземного пешеходного перехода. Работы должны завершиться в конце 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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