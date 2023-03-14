«Аэропорт Сургута» перестраивает свою привокзальную гостиницу «Полет»

15 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Сроки реализации проекта в аэропорту не назвали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Акционерное общество «Аэропорт Сургута» начинает реконструкцию своего привокзального центра оказания гостиничных услуг профилактория «Полет». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Планируется реконструкция здания гостиницы „Полет“. Уже должны были найти контрагента для проведения проектно-изыскательских работ», — сообщили в пресс-службе. Судя по документам, опубликованным на сайте Госзакупок, на проектные работы «Аэропорт Сургута» потратит 9,5 миллиона рублей. Закупка проводится у единственного поставщика. Других деталей сделки на портале не указано. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на 10 часов задержали вылет самолета Utair в Ташкент. Всего на рейс было зарегистрировано 150 человек, из которых двое несовершеннолетних.

Акционерное общество «Аэропорт Сургута» начинает реконструкцию своего привокзального центра оказания гостиничных услуг профилактория «Полет». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Планируется реконструкция здания гостиницы „Полет“. Уже должны были найти контрагента для проведения проектно-изыскательских работ», — сообщили в пресс-службе. Судя по документам, опубликованным на сайте Госзакупок, на проектные работы «Аэропорт Сургута» потратит 9,5 миллиона рублей. Закупка проводится у единственного поставщика. Других деталей сделки на портале не указано. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на 10 часов задержали вылет самолета Utair в Ташкент. Всего на рейс было зарегистрировано 150 человек, из которых двое несовершеннолетних.