14 марта 2023

«Аэропорт Сургута» перестраивает свою привокзальную гостиницу «Полет»

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Сургут, ожидание, аэропорт сургут, пассажиры, air surgut, ожидание самолета
Сроки реализации проекта в аэропорту не назвали Фото:

Акционерное общество «Аэропорт Сургута» начинает реконструкцию своего привокзального центра оказания гостиничных услуг профилактория «Полет». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Планируется реконструкция здания гостиницы „Полет“. Уже должны были найти контрагента для проведения проектно-изыскательских работ», — сообщили в пресс-службе.

Судя по документам, опубликованным на сайте Госзакупок, на проектные работы «Аэропорт Сургута» потратит 9,5 миллиона рублей. Закупка проводится у единственного поставщика. Других деталей сделки на портале не указано.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на 10 часов задержали вылет самолета Utair в Ташкент. Всего на рейс было зарегистрировано 150 человек, из которых двое несовершеннолетних.

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Акционерное общество «Аэропорт Сургута» начинает реконструкцию своего привокзального центра оказания гостиничных услуг профилактория «Полет». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «Планируется реконструкция здания гостиницы „Полет“. Уже должны были найти контрагента для проведения проектно-изыскательских работ», — сообщили в пресс-службе. Судя по документам, опубликованным на сайте Госзакупок, на проектные работы «Аэропорт Сургута» потратит 9,5 миллиона рублей. Закупка проводится у единственного поставщика. Других деталей сделки на портале не указано. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на 10 часов задержали вылет самолета Utair в Ташкент. Всего на рейс было зарегистрировано 150 человек, из которых двое несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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