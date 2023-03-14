14 марта 2023

Силовики возьмут под охрану торговые центры Тюмени

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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
18 марта в Тюмени будет значительно усилена охрана общественной безопасности Фото:
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Крым вернулся в состав России

18 марта, в день годовщины воссоединения России с полуостровом Крым, силовики значительно усилят охрану общественного порядка на улицах Тюмени. Планируется, что сотрудники полиции в штатском также будут дежурить в крупных торгово-развлекательных центрах города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«В Тюмени действительно планируется значительное усиление охраны общественного порядка. 18 марта силовики будут дежурить как на улицах города, так и в других людных местах: в торгово-развлекательных центрах, рядом с крупными магазинами и т. д. Главная цель — безопасность граждан. Сопутствующая — пресечение возможных провокаций», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление МВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

16 марта 2014 года состоялся референдум о воссоединении Крыма с Россией. В ходе общенародного голосования большинство жителей полуострова высказались за желание войти в состав РФ. Официальной датой воссоединения Крыма с Российской Федерацией принято считать 18 марта 2014 года.

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18 марта, в день годовщины воссоединения России с полуостровом Крым, силовики значительно усилят охрану общественного порядка на улицах Тюмени. Планируется, что сотрудники полиции в штатском также будут дежурить в крупных торгово-развлекательных центрах города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «В Тюмени действительно планируется значительное усиление охраны общественного порядка. 18 марта силовики будут дежурить как на улицах города, так и в других людных местах: в торгово-развлекательных центрах, рядом с крупными магазинами и т. д. Главная цель — безопасность граждан. Сопутствующая — пресечение возможных провокаций», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. В региональное управление МВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. 16 марта 2014 года состоялся референдум о воссоединении Крыма с Россией. В ходе общенародного голосования большинство жителей полуострова высказались за желание войти в состав РФ. Официальной датой воссоединения Крыма с Российской Федерацией принято считать 18 марта 2014 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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