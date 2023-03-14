Силовики возьмут под охрану торговые центры Тюмени

18 марта в Тюмени будет значительно усилена охрана общественной безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

18 марта, в день годовщины воссоединения России с полуостровом Крым, силовики значительно усилят охрану общественного порядка на улицах Тюмени. Планируется, что сотрудники полиции в штатском также будут дежурить в крупных торгово-развлекательных центрах города. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«В Тюмени действительно планируется значительное усиление охраны общественного порядка. 18 марта силовики будут дежурить как на улицах города, так и в других людных местах: в торгово-развлекательных центрах, рядом с крупными магазинами и т. д. Главная цель — безопасность граждан. Сопутствующая — пресечение возможных провокаций», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление МВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

16 марта 2014 года состоялся референдум о воссоединении Крыма с Россией. В ходе общенародного голосования большинство жителей полуострова высказались за желание войти в состав РФ. Официальной датой воссоединения Крыма с Российской Федерацией принято считать 18 марта 2014 года.