Во дворе частного дома горела баня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Карталах Челябинской области росгвардейцы спасли семью от пожара. Об этом URA.RU сообщили в Управлении войск национальной гвардии по региону.

«Днем 15 марта сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны по городу Карталы, находясь на маршруте патрулирования, заметили возгорание бани на участке частного дома, расположенного в переулке Ручейном. Пожар быстро распространялся благодаря сильному порывистому ветру. Старшина полиции Павел Кривов и сержант полиции Кирилл Казанцев по радиосвязи незамедлительно вызвали экстренные службы и эвакуировали жильцов. Ничего не подозревавшая семья, на участке которой и произошло возгорание, в этот момент пила чай», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Огромная благодарность сотрудникам Росгвардии. Они не остались в стороне, вызвали сразу пожарных и не дали случиться более серьезному несчастью — сгорела баня, остался дом, остались живыми близкие мне люди — мои внуки 7-ми и 3-х лет, моя мать и муж», — говорит дочь хозяйки дома Наталья Л.

В результате пожара полностью выгорела баня, а также была повреждена часть дома, но никто из людей не пострадал. Также огонь не успел перекинуться на соседний дом.

Благодаря быстрой реакции росгвардейцев пожар удалось вовремя потушить Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Горела баня в одном из дворов частного сектора Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации