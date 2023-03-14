В Карталах Челябинской области росгвардейцы спасли семью от пожара. Об этом URA.RU сообщили в Управлении войск национальной гвардии по региону.
«Днем 15 марта сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны по городу Карталы, находясь на маршруте патрулирования, заметили возгорание бани на участке частного дома, расположенного в переулке Ручейном. Пожар быстро распространялся благодаря сильному порывистому ветру. Старшина полиции Павел Кривов и сержант полиции Кирилл Казанцев по радиосвязи незамедлительно вызвали экстренные службы и эвакуировали жильцов. Ничего не подозревавшая семья, на участке которой и произошло возгорание, в этот момент пила чай», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Огромная благодарность сотрудникам Росгвардии. Они не остались в стороне, вызвали сразу пожарных и не дали случиться более серьезному несчастью — сгорела баня, остался дом, остались живыми близкие мне люди — мои внуки 7-ми и 3-х лет, моя мать и муж», — говорит дочь хозяйки дома Наталья Л.
В результате пожара полностью выгорела баня, а также была повреждена часть дома, но никто из людей не пострадал. Также огонь не успел перекинуться на соседний дом.
Благодаря быстрой реакции росгвардейцев пожар удалось вовремя потушить
Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации
Горела баня в одном из дворов частного сектора
Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации
Сгорела баня и была повреждена часть дома, но люди не пострадали
Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации
В Карталах Челябинской области росгвардейцы спасли семью от пожара. Об этом URA.RU сообщили в Управлении войск национальной гвардии по региону. «Днем 15 марта сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны по городу Карталы, находясь на маршруте патрулирования, заметили возгорание бани на участке частного дома, расположенного в переулке Ручейном. Пожар быстро распространялся благодаря сильному порывистому ветру. Старшина полиции Павел Кривов и сержант полиции Кирилл Казанцев по радиосвязи незамедлительно вызвали экстренные службы и эвакуировали жильцов. Ничего не подозревавшая семья, на участке которой и произошло возгорание, в этот момент пила чай», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Огромная благодарность сотрудникам Росгвардии. Они не остались в стороне, вызвали сразу пожарных и не дали случиться более серьезному несчастью — сгорела баня, остался дом, остались живыми близкие мне люди — мои внуки 7-ми и 3-х лет, моя мать и муж», — говорит дочь хозяйки дома Наталья Л. В результате пожара полностью выгорела баня, а также была повреждена часть дома, но никто из людей не пострадал. Также огонь не успел перекинуться на соседний дом.