Тюменца обвинили в убийстве своей четырехмесячной дочери

Мужчина избил свою сожительницу и малолетнего ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Тюмени обвинили в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. Злоумышленник угрожал расправой свидетелям преступления.

«По версии следствия, в ночь на 21 октября 2022 года 42-летний обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, избил сожительницу 1994 года рождения, а впоследствии нанес повреждения своей четырехмесячной дочери. Мать с ребенком были госпитализированы. От полученных телесных повреждений, несмотря на усилия врачей, малолетний ребенок скончался», — рассказали в ведомстве подробности преступления. Кроме того, злоумышленник угрожал убийством свидетелю трагедии.

Мужчине было предъявлено обвинение по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью), ч.3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело передано в суд.