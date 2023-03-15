15 марта 2023

Тюменца обвинили в убийстве своей четырехмесячной дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина избил свою сожительницу и малолетнего ребенка Фото:

Жителя Тюмени обвинили в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. Злоумышленник угрожал расправой свидетелям преступления.

«По версии следствия, в ночь на 21 октября 2022 года 42-летний обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, избил сожительницу 1994 года рождения, а впоследствии нанес повреждения своей четырехмесячной дочери. Мать с ребенком были госпитализированы. От полученных телесных повреждений, несмотря на усилия врачей, малолетний ребенок скончался», — рассказали в ведомстве подробности преступления. Кроме того, злоумышленник угрожал убийством свидетелю трагедии.

Мужчине было предъявлено обвинение по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью), ч.3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело передано в суд.

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Жителя Тюмени обвинили в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. Злоумышленник угрожал расправой свидетелям преступления. «По версии следствия, в ночь на 21 октября 2022 года 42-летний обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, избил сожительницу 1994 года рождения, а впоследствии нанес повреждения своей четырехмесячной дочери. Мать с ребенком были госпитализированы. От полученных телесных повреждений, несмотря на усилия врачей, малолетний ребенок скончался», — рассказали в ведомстве подробности преступления. Кроме того, злоумышленник угрожал убийством свидетелю трагедии. Мужчине было предъявлено обвинение по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью), ч.3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело передано в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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