Мэры ХМАО будут мотивировать югорчан стать контрактниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО дали мэрам карт-бланш на ведение кампании по набору контрактников для службы в Вооруженных силах РФ. Один из мэров на условиях анонимности сообщил URA.RU, что округ ждет от глав муниципалитетов самостоятельности в принятии решений.

«Округ ждет самостоятельности в принятии решений. Нам было обозначено, что главы муниципалитетов являются председателями мобилизационных комиссий», — сообщает инсайдер.

По словам другого собеседника агентства в политическом истеблишменте, мэры получили совет выстроить такую же работу, как и во время кампании по мобилизации. «Нужны идеи и инициативы, которые бы могли замотивировать югорчан отправиться на военную службу. Кроме того, агитационная работа будет проводиться на предприятиях», — уточнил инсайдер.

Официально подтвердить информацию о наборе контрактников не удалось. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики округа был направлен запрос, ответ на который на момент публикации новости не поступил.

Тем не менее все выплаты и социальные гарантии в ХМАО для военнослужащих сохраняются. «Вне зависимости от того, доброволец это, контрактник или мобилизованный, у нас действует 19 различных льгот. Все они продолжают действие, мы ничего не отменяли», — прокомментировала директор департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева в телефонном разговоре с журналистом агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что мэры в ХМАО получили установки по вербовке контрактников в рамках грядущей кампании по набору военнослужащих. Власти не торопятся анонсировать набор, чтобы не допустить повторения ошибок мобилизации.