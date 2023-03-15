Пермский министр образования Кассина задумалась о госохране в школах

16 марта 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Школы охраняют частные компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министр образования Пермского края Раиса Кассина считает, что в регионе нужно создать единую государственную службу охраны школ, детских садов и колледжей. А работать там будут специально обученные люди. Об этом она заявила на заседании заксобрания 16 марта, трансляция которого проходила на сайте парламента. «Понятно что в раз такое не сделаешь. Но надо подумать об единой службе охраны со специально обученным персоналом. Не теми [частным компаниями], которые по конкурсу выигрывают [подряды на охрану]. И чтобы эта система была государственной. В эту сторону думает вся страна», — отметила она. Кассина подчеркнула, что учреждениям образования сегодня не хватает охранников. И это большая проблема, решить которую без полиции и Росгвардии сложно.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина считает, что в регионе нужно создать единую государственную службу охраны школ, детских садов и колледжей. А работать там будут специально обученные люди. Об этом она заявила на заседании заксобрания 16 марта, трансляция которого проходила на сайте парламента. «Понятно что в раз такое не сделаешь. Но надо подумать об единой службе охраны со специально обученным персоналом. Не теми [частным компаниями], которые по конкурсу выигрывают [подряды на охрану]. И чтобы эта система была государственной. В эту сторону думает вся страна», — отметила она. Кассина подчеркнула, что учреждениям образования сегодня не хватает охранников. И это большая проблема, решить которую без полиции и Росгвардии сложно.