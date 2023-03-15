Пермский министр образования Кассина задумалась о госохране в школах

Министр образования Пермского края Раиса Кассина считает, что в регионе нужно создать единую государственную службу охраны школ, детских садов и колледжей. А работать там будут специально обученные люди. Об этом она заявила на заседании заксобрания 16 марта, трансляция которого проходила на сайте парламента.
«Понятно что в раз такое не сделаешь. Но надо подумать об единой службе охраны со специально обученным персоналом. Не теми [частным компаниями], которые по конкурсу выигрывают [подряды на охрану]. И чтобы эта система была государственной. В эту сторону думает вся страна», — отметила она.
Кассина подчеркнула, что учреждениям образования сегодня не хватает охранников. И это большая проблема, решить которую без полиции и Росгвардии сложно.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.