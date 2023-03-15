15 марта 2023

Пермский министр образования Кассина задумалась о госохране в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Охрана в школах. Тюмень , охрана, ученики, школа, школьники
Школы охраняют частные компании Фото:

Министр образования Пермского края Раиса Кассина считает, что в регионе нужно создать единую государственную службу охраны школ, детских садов и колледжей. А работать там будут специально обученные люди. Об этом она заявила на заседании заксобрания 16 марта, трансляция которого проходила на сайте парламента.

«Понятно что в раз такое не сделаешь. Но надо подумать об единой службе охраны со специально обученным персоналом. Не теми [частным компаниями], которые по конкурсу выигрывают [подряды на охрану]. И чтобы эта система была государственной. В эту сторону думает вся страна», — отметила она.

Кассина подчеркнула, что учреждениям образования сегодня не хватает охранников. И это большая проблема, решить которую без полиции и Росгвардии сложно.

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Министр образования Пермского края Раиса Кассина считает, что в регионе нужно создать единую государственную службу охраны школ, детских садов и колледжей. А работать там будут специально обученные люди. Об этом она заявила на заседании заксобрания 16 марта, трансляция которого проходила на сайте парламента. «Понятно что в раз такое не сделаешь. Но надо подумать об единой службе охраны со специально обученным персоналом. Не теми [частным компаниями], которые по конкурсу выигрывают [подряды на охрану]. И чтобы эта система была государственной. В эту сторону думает вся страна», — отметила она. Кассина подчеркнула, что учреждениям образования сегодня не хватает охранников. И это большая проблема, решить которую без полиции и Росгвардии сложно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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