Челябинский комбинат Росатома ускорил переработку ядерного топлива из Арктики

17 марта 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Производительность переработки топлива из Арктики увеличилась на 15% Фото: Илья Московец © URA.RU Комбинат ПО «Маяк» из Озерска (Челябинская область), входящий в структуру Росатома, увеличил на 15% скорость переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) из Арктики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Комбинат решает задачи по улучшению экологической обстановки в Арктической зоне РФ. Новые технические решения позволили увеличить производительность перерабатывающего производства на 15%», — рассказали URA.RU на «Маяке». От момента поступления эшелона с ОЯТ на «Маяк» до готовности отправки продукции потребителю, следующему предприятию технологической цепочки Росатома, проходит в среднем два месяца. Урановый концентрат уходит в компанию «Твэл», где сырье доводят до готовности к использованию. Переработкой топлива из Мурманской области в Озерске занимаются с июня 2018 года. Систему обращения с ним и транспортировки ОЯТ из Губы Андреева в Челябинскую область создавали специалисты России и ряда других стран. В письме руководства Росатома, адресованном директорату комбината в Озерске, отмечено, что общий объем удаленных тепловыделяющих сборок достиг 56%. Это стало возможным при участии специалистов «Маяка».

Комбинат ПО «Маяк» из Озерска (Челябинская область), входящий в структуру Росатома, увеличил на 15% скорость переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) из Арктики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Комбинат решает задачи по улучшению экологической обстановки в Арктической зоне РФ. Новые технические решения позволили увеличить производительность перерабатывающего производства на 15%», — рассказали URA.RU на «Маяке». От момента поступления эшелона с ОЯТ на «Маяк» до готовности отправки продукции потребителю, следующему предприятию технологической цепочки Росатома, проходит в среднем два месяца. Урановый концентрат уходит в компанию «Твэл», где сырье доводят до готовности к использованию. Переработкой топлива из Мурманской области в Озерске занимаются с июня 2018 года. Систему обращения с ним и транспортировки ОЯТ из Губы Андреева в Челябинскую область создавали специалисты России и ряда других стран. В письме руководства Росатома, адресованном директорату комбината в Озерске, отмечено, что общий объем удаленных тепловыделяющих сборок достиг 56%. Это стало возможным при участии специалистов «Маяка».