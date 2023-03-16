16 марта 2023

Экипажи танков с челябинскими двигателями учатся уничтожать Abrams и Leopard ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Экипажам рассказывают про слабые места западной техники Фото:

Экипажи российских танков Т-90М «Прорыв», оснащенных двигателям завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска, учатся уничтожать новую бронетанковую технику ВСУ, которую им поставляет НАТО, в том числе танки Abrams и Leopard. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, подготовка проходит в тыловой зоне.

«В ходе подготовки экипажи [танков Т-90М „Прорыв“] изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО. Также они оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В министерстве пояснили, что вся подготовка проходит в тылу. Опытные инструкторы обучают военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника. После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в зоне проведения СВО.

Ранее бойцы на передовой по достоинству оценили танки Т-72Б3, двигатели для которых также собирают в Челябинске. Техника настолько хорошо показала себя в бою, что танк сравнили с автомобилем Bentley.

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Экипажи российских танков Т-90М «Прорыв», оснащенных двигателям завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска, учатся уничтожать новую бронетанковую технику ВСУ, которую им поставляет НАТО, в том числе танки Abrams и Leopard. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, подготовка проходит в тыловой зоне. «В ходе подготовки экипажи [танков Т-90М „Прорыв“] изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО. Также они оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной», — сообщили в пресс-службе Минобороны. В министерстве пояснили, что вся подготовка проходит в тылу. Опытные инструкторы обучают военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника. После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в зоне проведения СВО. Ранее бойцы на передовой по достоинству оценили танки Т-72Б3, двигатели для которых также собирают в Челябинске. Техника настолько хорошо показала себя в бою, что танк сравнили с автомобилем Bentley.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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