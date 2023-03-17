Бойцы сравнили с Bentley танк с челябинским двигателем. Видео

17 марта 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Танк с челябинским двигателем уральские танкисты оценили в бою Фото: Анна Майорова © URA.RU Уральские бойцы на фронте, среди которых есть жители Екатеринбурга, сравнили танк Т-72Б3 с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска с характеристиками автомобиля класса люкс. Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, военные опробовали машину в бою и остались довольны. «Вверенную машину танкисты хорошо освоили и уже испытали в бою. Она назвали ее Bentley среди танков», — отметили военнослужащие, оценив характеристики танка положительно. По их словам, техника в бою показала себя очень хорошо. Добровольцы-танкисты, как отметили в военном ведомстве, настроены на решительную победу. На вопрос о том, когда собираются домой, ответили, что пока не победят — никуда не поедут. Танк имеет двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. С 2017 года, согласно открытым данным, в машине корпорация «Уралвагонзавод», в структуре которой находится челябинский завод, стали устанавливать автоматизированную коробку передач.

Уральские бойцы на фронте, среди которых есть жители Екатеринбурга, сравнили танк Т-72Б3 с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска с характеристиками автомобиля класса люкс. Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, военные опробовали машину в бою и остались довольны. «Вверенную машину танкисты хорошо освоили и уже испытали в бою. Она назвали ее Bentley среди танков», — отметили военнослужащие, оценив характеристики танка положительно. По их словам, техника в бою показала себя очень хорошо. Добровольцы-танкисты, как отметили в военном ведомстве, настроены на решительную победу. На вопрос о том, когда собираются домой, ответили, что пока не победят — никуда не поедут. Танк имеет двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. С 2017 года, согласно открытым данным, в машине корпорация «Уралвагонзавод», в структуре которой находится челябинский завод, стали устанавливать автоматизированную коробку передач.