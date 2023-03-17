Бойцы сравнили с Bentley танк с челябинским двигателем. Видео

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72
Танк с челябинским двигателем уральские танкисты оценили в бою Фото:

Уральские бойцы на фронте, среди которых есть жители Екатеринбурга, сравнили танк Т-72Б3 с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска с характеристиками автомобиля класса люкс. Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, военные опробовали машину в бою и остались довольны.

«Вверенную машину танкисты хорошо освоили и уже испытали в бою. Она назвали ее Bentley среди танков», — отметили военнослужащие, оценив характеристики танка положительно. По их словам, техника в бою показала себя очень хорошо.

Добровольцы-танкисты, как отметили в военном ведомстве, настроены на решительную победу. На вопрос о том, когда собираются домой, ответили, что пока не победят — никуда не поедут.

Танк имеет двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. С 2017 года, согласно открытым данным, в машине корпорация «Уралвагонзавод», в структуре которой находится челябинский завод, стали устанавливать автоматизированную коробку передач.

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Уральские бойцы на фронте, среди которых есть жители Екатеринбурга, сравнили танк Т-72Б3 с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска с характеристиками автомобиля класса люкс. Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, военные опробовали машину в бою и остались довольны. «Вверенную машину танкисты хорошо освоили и уже испытали в бою. Она назвали ее Bentley среди танков», — отметили военнослужащие, оценив характеристики танка положительно. По их словам, техника в бою показала себя очень хорошо. Добровольцы-танкисты, как отметили в военном ведомстве, настроены на решительную победу. На вопрос о том, когда собираются домой, ответили, что пока не победят — никуда не поедут. Танк имеет двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. С 2017 года, согласно открытым данным, в машине корпорация «Уралвагонзавод», в структуре которой находится челябинский завод, стали устанавливать автоматизированную коробку передач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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