Уральские бойцы на фронте, среди которых есть жители Екатеринбурга, сравнили танк Т-72Б3 с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска с характеристиками автомобиля класса люкс. Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, военные опробовали машину в бою и остались довольны.
«Вверенную машину танкисты хорошо освоили и уже испытали в бою. Она назвали ее Bentley среди танков», — отметили военнослужащие, оценив характеристики танка положительно. По их словам, техника в бою показала себя очень хорошо.
Добровольцы-танкисты, как отметили в военном ведомстве, настроены на решительную победу. На вопрос о том, когда собираются домой, ответили, что пока не победят — никуда не поедут.
Танк имеет двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. С 2017 года, согласно открытым данным, в машине корпорация «Уралвагонзавод», в структуре которой находится челябинский завод, стали устанавливать автоматизированную коробку передач.
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