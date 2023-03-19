Здание площадью 3 900 квадратных метров продается за 67,8 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске продается здание с торговым центром, где раньше располагался Дворец культуры «Строитель». Помещение площадью 3 900 квадратных метров стоит 67,8 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений «Авито».

«Продам единое здание по адресу: улица Машиностроителей, дом 28А. Оно состоит из двух объектов с разными кадастровыми номерами и входными группами. Помещения заняты торговыми отделами и ателье. Кроме больших просторных площадей, есть кабинеты», — сообщается на сайте.

Как сообщается в объявлении, при желании можно организовать в здании медучреждение, офисы или производство. Рядом на улице есть бесплатная парковка на 50 парковочных мест.

Здание находится в Ленинском районе на улице Машиностроителей, дом 28А Фото: сервис Avito

Здание имеет две отдельные входные группы Фото: сервис Avito