19 марта 2023

В Челябинске продается бывшее здание дворца культуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Челябинск
Здание площадью 3 900 квадратных метров продается за 67,8 млн рублей Фото:

В Челябинске продается здание с торговым центром, где раньше располагался Дворец культуры «Строитель». Помещение площадью 3 900 квадратных метров стоит 67,8 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений «Авито».

«Продам единое здание по адресу: улица Машиностроителей, дом 28А. Оно состоит из двух объектов с разными кадастровыми номерами и входными группами. Помещения заняты торговыми отделами и ателье. Кроме больших просторных площадей, есть кабинеты», — сообщается на сайте.

Как сообщается в объявлении, при желании можно организовать в здании медучреждение, офисы или производство. Рядом на улице есть бесплатная парковка на 50 парковочных мест.

Здание находится в Ленинском районе на улице Машиностроителей, дом 28А
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Здание имеет две отдельные входные группы
Фото:
Помещения заняты торговыми рядами с одеждой
Фото:

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В Челябинске продается здание с торговым центром, где раньше располагался Дворец культуры «Строитель». Помещение площадью 3 900 квадратных метров стоит 67,8 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений «Авито». «Продам единое здание по адресу: улица Машиностроителей, дом 28А. Оно состоит из двух объектов с разными кадастровыми номерами и входными группами. Помещения заняты торговыми отделами и ателье. Кроме больших просторных площадей, есть кабинеты», — сообщается на сайте. Как сообщается в объявлении, при желании можно организовать в здании медучреждение, офисы или производство. Рядом на улице есть бесплатная парковка на 50 парковочных мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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