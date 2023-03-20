Флагманский проект Путина презентовали в Екатеринбурге

21 марта 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

В уральской столице стартовал фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» Фото: Владимир Жабриков, URA.RU В Екатеринбурге стартовал Всероссийский фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». В мероприятии принимают участие руководители федеральных ведомств, региональных министерств образования, педагоги, школьники. Данное мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Образование», который объявил президент РФ Владимир Путин еще в 2005 году, передает корреспондент URA.RU из резиденции свердловского губернатора, где проходит экспертная сессия. Фестиваль продлится 21 и 22 марта. «В Екатеринбурге в рамках фестиваля „Билет в будущее“ стартовал Всероссийский экспертный совет. Его цель — объединить ведущих отечественных экспертов отрасли для определения центральной стратегии по реализации задач нацпроекта „Образование“. В резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева подведут итоги первого дня фестиваля», — передает журналист агентства. Проект по профориентации школьников «Билет в будущее» помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Он объединяет наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту по профориентации школьников также привлекаются родители и педагоги обучающегося, сопровождающие его на этом важном жизненном этапе. В разговоре с журналистом URA.RU член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии профессионального развития Российского государственного профессионально-педагогического университета Эвальд Зеер отметил, что проект «Билет в будущее» поможет школьникам определиться с будущей профессией. «Данный проект поможет педагогам раскрыть потенциал учеников, что, в свою очередь, станет толчком в выборе будущей профессии», — отметил он. Данный фестиваль курируют руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин и директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения минпросвещения Сергей Неумывакин. Данный проект объединяет ученых, общественных деятелей, представители крупного бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге стартовал Всероссийский фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». В мероприятии принимают участие руководители федеральных ведомств, региональных министерств образования, педагоги, школьники. Данное мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Образование», который объявил президент РФ Владимир Путин еще в 2005 году, передает корреспондент URA.RU из резиденции свердловского губернатора, где проходит экспертная сессия. Фестиваль продлится 21 и 22 марта. «В Екатеринбурге в рамках фестиваля „Билет в будущее“ стартовал Всероссийский экспертный совет. Его цель — объединить ведущих отечественных экспертов отрасли для определения центральной стратегии по реализации задач нацпроекта „Образование“. В резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева подведут итоги первого дня фестиваля», — передает журналист агентства. Проект по профориентации школьников «Билет в будущее» помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Он объединяет наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту по профориентации школьников также привлекаются родители и педагоги обучающегося, сопровождающие его на этом важном жизненном этапе. В разговоре с журналистом URA.RU член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии профессионального развития Российского государственного профессионально-педагогического университета Эвальд Зеер отметил, что проект «Билет в будущее» поможет школьникам определиться с будущей профессией. «Данный проект поможет педагогам раскрыть потенциал учеников, что, в свою очередь, станет толчком в выборе будущей профессии», — отметил он. Данный фестиваль курируют руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин и директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения минпросвещения Сергей Неумывакин. Данный проект объединяет ученых, общественных деятелей, представители крупного бизнеса.