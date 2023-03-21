21 марта 2023

Замминистра энергетики и полпред Якушев выступят на нефтяном форуме ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , якушев владимир
Владимир Якушев будет принимать участие в режиме ВКС Фото:

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и уральский полпред Владимир Якушев примут участие в форуме «Нефтяная столица», который пройдет в Нижневартовске (ХМАО). Информация об этом сообщается в telegram-канале уральского полпредства.

«Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев примет участие в пленарной дискуссии „Образ будущего: прогнозы и возможности ТЭК“. Общение запланировано в режиме ВКС», — указано в сообщении.

Также в онлайн-формате запланировано участие первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина. В списке приглашенных экспертов значатся депутат Госдумы Павел Завальный, губернатор Югры Наталья Комарова, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. В рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят развитие российского нефтегазового комплекса и его влияние на энергетическую безопасность страны и мира, технологический суверенитет России. А также сделают прогноз о дальнейшем развитии мирового рынка углеводородов.

Ранее URA.RU сообщало, что полпред Владимир Якушев дал главный совет будущей элите УрФО. Он встретился с победителями конкурса «Команда Урала». Общаясь с молодыми управленцами, полпред посоветовал активно знакомиться и сближаться друг с другом, поскольку в дальнейшем им, будущим топ-чиновникам, предстоит вместе решать государственные вопросы.

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Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и уральский полпред Владимир Якушев примут участие в форуме «Нефтяная столица», который пройдет в Нижневартовске (ХМАО). Информация об этом сообщается в telegram-канале уральского полпредства. «Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев примет участие в пленарной дискуссии „Образ будущего: прогнозы и возможности ТЭК“. Общение запланировано в режиме ВКС», — указано в сообщении. Также в онлайн-формате запланировано участие первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина. В списке приглашенных экспертов значатся депутат Госдумы Павел Завальный, губернатор Югры Наталья Комарова, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. В рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят развитие российского нефтегазового комплекса и его влияние на энергетическую безопасность страны и мира, технологический суверенитет России. А также сделают прогноз о дальнейшем развитии мирового рынка углеводородов. Ранее URA.RU сообщало, что полпред Владимир Якушев дал главный совет будущей элите УрФО. Он встретился с победителями конкурса «Команда Урала». Общаясь с молодыми управленцами, полпред посоветовал активно знакомиться и сближаться друг с другом, поскольку в дальнейшем им, будущим топ-чиновникам, предстоит вместе решать государственные вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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