Замминистра энергетики и полпред Якушев выступят на нефтяном форуме ХМАО

22 марта 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев будет принимать участие в режиме ВКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и уральский полпред Владимир Якушев примут участие в форуме «Нефтяная столица», который пройдет в Нижневартовске (ХМАО). Информация об этом сообщается в telegram-канале уральского полпредства. «Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев примет участие в пленарной дискуссии „Образ будущего: прогнозы и возможности ТЭК“. Общение запланировано в режиме ВКС», — указано в сообщении. Также в онлайн-формате запланировано участие первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина. В списке приглашенных экспертов значатся депутат Госдумы Павел Завальный, губернатор Югры Наталья Комарова, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. В рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят развитие российского нефтегазового комплекса и его влияние на энергетическую безопасность страны и мира, технологический суверенитет России. А также сделают прогноз о дальнейшем развитии мирового рынка углеводородов. Ранее URA.RU сообщало, что полпред Владимир Якушев дал главный совет будущей элите УрФО. Он встретился с победителями конкурса «Команда Урала». Общаясь с молодыми управленцами, полпред посоветовал активно знакомиться и сближаться друг с другом, поскольку в дальнейшем им, будущим топ-чиновникам, предстоит вместе решать государственные вопросы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и уральский полпред Владимир Якушев примут участие в форуме «Нефтяная столица», который пройдет в Нижневартовске (ХМАО). Информация об этом сообщается в telegram-канале уральского полпредства. «Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев примет участие в пленарной дискуссии „Образ будущего: прогнозы и возможности ТЭК“. Общение запланировано в режиме ВКС», — указано в сообщении. Также в онлайн-формате запланировано участие первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина. В списке приглашенных экспертов значатся депутат Госдумы Павел Завальный, губернатор Югры Наталья Комарова, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. В рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят развитие российского нефтегазового комплекса и его влияние на энергетическую безопасность страны и мира, технологический суверенитет России. А также сделают прогноз о дальнейшем развитии мирового рынка углеводородов. Ранее URA.RU сообщало, что полпред Владимир Якушев дал главный совет будущей элите УрФО. Он встретился с победителями конкурса «Команда Урала». Общаясь с молодыми управленцами, полпред посоветовал активно знакомиться и сближаться друг с другом, поскольку в дальнейшем им, будущим топ-чиновникам, предстоит вместе решать государственные вопросы.