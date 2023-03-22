Шойгу поручил наградить девушек-военных, сбивших дроны ВСУ в Крыму 22 марта 2023 в 15:47 Размер текста - 17 + Девушки-военные сбили два вражеских беспилотника в Севастополе Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить к награде девушек-военнослужащих, сбивших дроны в Крыму. Беспилотники пытались атаковать военные объекты. Об этом министр заявил на заседании коллегии Минобороны РФ. «Сегодня была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе. Все три [беспилотных] аппарата уничтожены. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко», — приводит РИА Новости слова Сергея Шойгу. Он поручил представить девушек к наградам, а также выписать денежную премию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить к награде девушек-военнослужащих, сбивших дроны в Крыму. Беспилотники пытались атаковать военные объекты. Об этом министр заявил на заседании коллегии Минобороны РФ. «Сегодня была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе. Все три [беспилотных] аппарата уничтожены. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко», — приводит РИА Новости слова Сергея Шойгу. Он поручил представить девушек к наградам, а также выписать денежную премию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям