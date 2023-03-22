Шойгу поручил наградить девушек-военных, сбивших дроны ВСУ в Крыму

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, Судак
Девушки-военные сбили два вражеских беспилотника в Севастополе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить к награде девушек-военнослужащих, сбивших дроны в Крыму. Беспилотники пытались атаковать военные объекты. Об этом министр заявил на заседании коллегии Минобороны РФ.

«Сегодня была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе. Все три [беспилотных] аппарата уничтожены. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко», — приводит РИА Новости слова Сергея Шойгу. Он поручил представить девушек к наградам, а также выписать денежную премию.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить к награде девушек-военнослужащих, сбивших дроны в Крыму. Беспилотники пытались атаковать военные объекты. Об этом министр заявил на заседании коллегии Минобороны РФ. «Сегодня была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе. Все три [беспилотных] аппарата уничтожены. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко», — приводит РИА Новости слова Сергея Шойгу. Он поручил представить девушек к наградам, а также выписать денежную премию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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