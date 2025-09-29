Лукаш: участие Путина в саммите G20 зависит от отношений с США

Владимир Путин еще не принял решение об участии в саммите G20 в США
Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет в 2026 году в США, если отношения между Москвой и Вашингтоном будут развиваться конструктивно. Об этом сообщила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США», — заявила представитель России в G20. Она уточнила, что окончательное решение остается за Владимиром Путиным.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что саммит лидеров G20 впервые за 20 лет пройдет на территории Соединенных Штатов. В качестве места проведения выбран город Майами, мероприятие будет приурочено к 250-летию независимости страны. Американский лидер выразил готовность принять российского и китайского президентов, если Москва и Пекин проявят интерес к визиту.

