21 марта 2023

В детсадах Златоуста с детьми провели игру с переноской боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из этапов военной игры был связан с переноской «боеприпасов» Фото:

Для воспитанников четырех детсадов Златоуста (Челябинская область) провели игру «Десант из детсада» с этапами «Переноска боеприпасов», «Снайпер» и другими. Как URA.RU рассказали организаторы из колледжа «ЗлатИК», игра прошла на базе машиностроительной площадки учебного заведения.

«Провели игру „Десант из детсада“ для воспитанников детских садов № 2, 15, 44 и 76. Ребята прошли этапы под названием „Снайпер“, „На болоте“, „Полоса препятствий“, „Солдат в мешке“, „Переноска боеприпасов“ и другие», — рассказали URA.RU в администрации колледжа.

Этапы игры проводились в спортзале. Основным организатором со стороны учебного заведения выступил советник директора по воспитанию Владимир Клаптюк. Волонтерами на мероприятии стали кадеты казачьего корпуса «ЗлатИКа». Студенты продемонстрировали дошколятам различные виды стрелкового оружия и провели мастер-класс по фланкировке казачьими шашками.

В результате победила команда детсада № 44. Участников наградили сладкими призами и дипломами, сообщили URA.RU в «ЗлатИКе».

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Для воспитанников четырех детсадов Златоуста (Челябинская область) провели игру «Десант из детсада» с этапами «Переноска боеприпасов», «Снайпер» и другими. Как URA.RU рассказали организаторы из колледжа «ЗлатИК», игра прошла на базе машиностроительной площадки учебного заведения. «Провели игру „Десант из детсада“ для воспитанников детских садов № 2, 15, 44 и 76. Ребята прошли этапы под названием „Снайпер“, „На болоте“, „Полоса препятствий“, „Солдат в мешке“, „Переноска боеприпасов“ и другие», — рассказали URA.RU в администрации колледжа. Этапы игры проводились в спортзале. Основным организатором со стороны учебного заведения выступил советник директора по воспитанию Владимир Клаптюк. Волонтерами на мероприятии стали кадеты казачьего корпуса «ЗлатИКа». Студенты продемонстрировали дошколятам различные виды стрелкового оружия и провели мастер-класс по фланкировке казачьими шашками. В результате победила команда детсада № 44. Участников наградили сладкими призами и дипломами, сообщили URA.RU в «ЗлатИКе».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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