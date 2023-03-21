21 марта 2023

Замминистра энергетики на форуме в ХМАО спрогнозировал дефицит нефти на рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение произойдет из-за недоинвестирования нефтяного сектора Фото:

В России ожидается дефицит нефти из-за снижения инвестиций в нефтегазовый сектор. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время онлайн-выступления на форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске.

«В нефтегазе мы видим, что инвестиции сейчас находятся на 20-25% ниже нормального доковидного уровня. А это значит, что через 3-5 лет у нас будет достаточно существенный провал в новых вводимых мощностях. И все бремя ляжет на плечи ОПЕК+, которые продолжают или пытаются продолжать вкладывать», — сообщил Сорокин.

Ранее URA.RU сообщало, что Павел Сорокин дал оценку сбыту российской нефти на форуме в ХМАО. По его заявлениям, Россия не испытывает трудностей со сбытом.

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В России ожидается дефицит нефти из-за снижения инвестиций в нефтегазовый сектор. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время онлайн-выступления на форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске. «В нефтегазе мы видим, что инвестиции сейчас находятся на 20-25% ниже нормального доковидного уровня. А это значит, что через 3-5 лет у нас будет достаточно существенный провал в новых вводимых мощностях. И все бремя ляжет на плечи ОПЕК+, которые продолжают или пытаются продолжать вкладывать», — сообщил Сорокин. Ранее URA.RU сообщало, что Павел Сорокин дал оценку сбыту российской нефти на форуме в ХМАО. По его заявлениям, Россия не испытывает трудностей со сбытом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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