Замминистра энергетики на форуме в ХМАО спрогнозировал дефицит нефти на рынке

В России ожидается дефицит нефти из-за снижения инвестиций в нефтегазовый сектор. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время онлайн-выступления на форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске.
«В нефтегазе мы видим, что инвестиции сейчас находятся на 20-25% ниже нормального доковидного уровня. А это значит, что через 3-5 лет у нас будет достаточно существенный провал в новых вводимых мощностях. И все бремя ляжет на плечи ОПЕК+, которые продолжают или пытаются продолжать вкладывать», — сообщил Сорокин.
Ранее URA.RU сообщало, что Павел Сорокин дал оценку сбыту российской нефти на форуме в ХМАО. По его заявлениям, Россия не испытывает трудностей со сбытом.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.