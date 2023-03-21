Замминистра энергетики на форуме в ХМАО спрогнозировал дефицит нефти на рынке

22 марта 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Снижение произойдет из-за недоинвестирования нефтяного сектора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России ожидается дефицит нефти из-за снижения инвестиций в нефтегазовый сектор. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время онлайн-выступления на форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске. «В нефтегазе мы видим, что инвестиции сейчас находятся на 20-25% ниже нормального доковидного уровня. А это значит, что через 3-5 лет у нас будет достаточно существенный провал в новых вводимых мощностях. И все бремя ляжет на плечи ОПЕК+, которые продолжают или пытаются продолжать вкладывать», — сообщил Сорокин. Ранее URA.RU сообщало, что Павел Сорокин дал оценку сбыту российской нефти на форуме в ХМАО. По его заявлениям, Россия не испытывает трудностей со сбытом.

В России ожидается дефицит нефти из-за снижения инвестиций в нефтегазовый сектор. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время онлайн-выступления на форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске. «В нефтегазе мы видим, что инвестиции сейчас находятся на 20-25% ниже нормального доковидного уровня. А это значит, что через 3-5 лет у нас будет достаточно существенный провал в новых вводимых мощностях. И все бремя ляжет на плечи ОПЕК+, которые продолжают или пытаются продолжать вкладывать», — сообщил Сорокин. Ранее URA.RU сообщало, что Павел Сорокин дал оценку сбыту российской нефти на форуме в ХМАО. По его заявлениям, Россия не испытывает трудностей со сбытом.