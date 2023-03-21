Замминистра энергетики дал оценку сбыту российской нефти во время форума в ХМАО

22 марта 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Рынки сбыта нефти можно быстро переориентировать Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия не испытывает трудностей со сбытом нефти после введения западных санкций. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время онлайн-выступления на форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске. «За этот год мы увидели, что не только прожить можно, но и переориентировать потоки можно достаточно быстро. Могу сказать с уверенностью, что проблем со сбытом российская нефтяная промышленность не испытывает», — сообщил Сорокин. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ сделал заявление о добыче «трудной» нефти в ХМАО. Председатель комитета по энергетике Павел Завальный назвал Югру флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России.

Россия не испытывает трудностей со сбытом нефти после введения западных санкций. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время онлайн-выступления на форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске. «За этот год мы увидели, что не только прожить можно, но и переориентировать потоки можно достаточно быстро. Могу сказать с уверенностью, что проблем со сбытом российская нефтяная промышленность не испытывает», — сообщил Сорокин. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ сделал заявление о добыче «трудной» нефти в ХМАО. Председатель комитета по энергетике Павел Завальный назвал Югру флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России.