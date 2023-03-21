Замминистра энергетики дал оценку сбыту российской нефти во время форума в ХМАО

Россия не испытывает трудностей со сбытом нефти после введения западных санкций. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время онлайн-выступления на форуме «Нефтяная столица», который проходит в Нижневартовске.
«За этот год мы увидели, что не только прожить можно, но и переориентировать потоки можно достаточно быстро. Могу сказать с уверенностью, что проблем со сбытом российская нефтяная промышленность не испытывает», — сообщил Сорокин.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ сделал заявление о добыче «трудной» нефти в ХМАО. Председатель комитета по энергетике Павел Завальный назвал Югру флагманом в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в России.
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