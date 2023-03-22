Часть коллекции Пермского краеведческого музея покидает город

Из дома Мешкова экспонаты отправятся в Кунгур Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский краеведческий музей организует выставку в Кунгуре. Для этого из основной коллекции перевезут более 20 предметов. Как рассказали в музее, сейчас экспонаты находятся на реставрации.

«В ближайшее время более двадцати предметов из собрания Пермского краеведческого музея отправятся на экспонирование в г. Кунгур. А сейчас предметы находятся в реставрационных мастерских музея, где проходят комплекс необходимых реставрационных мероприятий», — сообщает музей в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало и показывало, как реставрируются шедевры из коллекции Пермской художественной галереи. Часть из них уже вернулась в Пермь.