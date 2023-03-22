22 марта 2023

Часть коллекции Пермского краеведческого музея покидает город

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие выставки археологии
Из дома Мешкова экспонаты отправятся в Кунгур Фото:

Пермский краеведческий музей организует выставку в Кунгуре. Для этого из основной коллекции перевезут более 20 предметов. Как рассказали в музее, сейчас экспонаты находятся на реставрации.

«В ближайшее время более двадцати предметов из собрания Пермского краеведческого музея отправятся на экспонирование в г. Кунгур. А сейчас предметы находятся в реставрационных мастерских музея, где проходят комплекс необходимых реставрационных мероприятий», — сообщает музей в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало и показывало, как реставрируются шедевры из коллекции Пермской художественной галереи. Часть из них уже вернулась в Пермь.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Пермский краеведческий музей организует выставку в Кунгуре. Для этого из основной коллекции перевезут более 20 предметов. Как рассказали в музее, сейчас экспонаты находятся на реставрации. «В ближайшее время более двадцати предметов из собрания Пермского краеведческого музея отправятся на экспонирование в г. Кунгур. А сейчас предметы находятся в реставрационных мастерских музея, где проходят комплекс необходимых реставрационных мероприятий», — сообщает музей в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало и показывало, как реставрируются шедевры из коллекции Пермской художественной галереи. Часть из них уже вернулась в Пермь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...