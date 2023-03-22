В ХМАО чиновница два года дожидалась официального назначения

В Лангепасе после почти двухлетнего перерыва появился директор департамента образования. Виктория Односталко, долго время исполнявшая обязанности главы депобразования, вступила в должность. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин.
«Односталко долгое время — почти два года — исполняла обязанности директора департамента. Односталко успешно завершила испытательный срок и была назначена на должность директора депобразования», — рассказал Дренин.
По словам чиновника, другие кандидаты на пост не рассматривались. Место директора департамента освободилось после ухода на повышение Алексея Милкина. Его назначили вице-мэром Лангепаса. Сейчас он курирует социальную политику и туризм.
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