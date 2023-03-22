В ХМАО чиновница два года дожидалась официального назначения

23 марта 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Директор департамента образования Лангепаса два года дожидалась назначения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лангепасе после почти двухлетнего перерыва появился директор департамента образования. Виктория Односталко, долго время исполнявшая обязанности главы депобразования, вступила в должность. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин. «Односталко долгое время — почти два года — исполняла обязанности директора департамента. Односталко успешно завершила испытательный срок и была назначена на должность директора депобразования», — рассказал Дренин. По словам чиновника, другие кандидаты на пост не рассматривались. Место директора департамента освободилось после ухода на повышение Алексея Милкина. Его назначили вице-мэром Лангепаса. Сейчас он курирует социальную политику и туризм. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе назначили нового главу департамента ЖКХ. Им стал Владимир Тимофеев.

В Лангепасе после почти двухлетнего перерыва появился директор департамента образования. Виктория Односталко, долго время исполнявшая обязанности главы депобразования, вступила в должность. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин. «Односталко долгое время — почти два года — исполняла обязанности директора департамента. Односталко успешно завершила испытательный срок и была назначена на должность директора депобразования», — рассказал Дренин. По словам чиновника, другие кандидаты на пост не рассматривались. Место директора департамента освободилось после ухода на повышение Алексея Милкина. Его назначили вице-мэром Лангепаса. Сейчас он курирует социальную политику и туризм. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе назначили нового главу департамента ЖКХ. Им стал Владимир Тимофеев.