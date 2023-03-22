22 марта 2023

В ХМАО чиновница два года дожидалась официального назначения

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, чиновник, заседание думы, женские руки, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Директор департамента образования Лангепаса два года дожидалась назначения Фото:

В Лангепасе после почти двухлетнего перерыва появился директор департамента образования. Виктория Односталко, долго время исполнявшая обязанности главы депобразования, вступила в должность. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин.

«Односталко долгое время — почти два года — исполняла обязанности директора департамента. Односталко успешно завершила испытательный срок и была назначена на должность директора депобразования», — рассказал Дренин.

По словам чиновника, другие кандидаты на пост не рассматривались. Место директора департамента освободилось после ухода на повышение Алексея Милкина. Его назначили вице-мэром Лангепаса. Сейчас он курирует социальную политику и туризм.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе назначили нового главу департамента ЖКХ. Им стал Владимир Тимофеев.

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В Лангепасе после почти двухлетнего перерыва появился директор департамента образования. Виктория Односталко, долго время исполнявшая обязанности главы депобразования, вступила в должность. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин. «Односталко долгое время — почти два года — исполняла обязанности директора департамента. Односталко успешно завершила испытательный срок и была назначена на должность директора депобразования», — рассказал Дренин. По словам чиновника, другие кандидаты на пост не рассматривались. Место директора департамента освободилось после ухода на повышение Алексея Милкина. Его назначили вице-мэром Лангепаса. Сейчас он курирует социальную политику и туризм. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе назначили нового главу департамента ЖКХ. Им стал Владимир Тимофеев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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