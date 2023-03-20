Мэр из ХМАО представил нового коммунальщика

В Октябрьском районе ХМАО на должность заместителя главы по ЖКХ назначен Владимир Тимофеев. Об этом сообщил мэр Сергей Заплатин.
«В администрации Октябрьского района произошли кадровые изменения. На должность заместителя главы по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства назначен Владимир Тимофеев», — написал Заплатин в своем telegram-канале.
Чиновник приступил к работе 14 марта. Тимофеев работал в мэрии с 2013 год по 2018 годы. «Хорошо знаком со структурой и составом органов местного самоуправления нашего района, не понаслышке знает проблемы муниципалитетов, уверен, приложит максимум усилий для их профессионального, эффективного разрешения», — уточнил Заплатин.
Ранее URA.RU писало, что бывший заместитель сургутского транспортного прокурора Денис Лунев назначен директором управления капитального строительства Сургутского района. До этого он занимал пост замдиректора департамента строительства и земельных отношений районной администрации.
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