В Пермском крае упавший с крыши дома лед повредил автомобиль. Фото

24 марта 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Соликамцы просят власти обратить внимание на ситуацию с неочищенными крышами домов в городе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В городе Соликамск упавший с крыши жилого дома лед повредил автомобиль, стоявший рядом с домом. Фото опубликовано в telegram-канале «Слуховой анализатор». По словам очевидцев, по счастливой случайности в момент падения льда внутри машины, а также рядом с ней никто не находился. «В Соликамске, на улице Черняховского, 16 упавший с крыши лед повредил легковой автомобиль. Хорошо, что людей по близости не было!», — сказано в мессенджере. Также жители города сообщают в соцсетях о других случаях падения льда с крыш домов. Один из подписчиков разместил фото рухнувшей на тротуар глыбы в группе «Подслушано Соликамск». «Фотографии сделаны сегодня, 24 марта. Эта глыба могла упасть на взрослого человека и ребенка. Администрация города, может займетесь вопросом, пока не произошло ЧП?!», — написал горожанин. В пятницу, 24 марта в Перми из-за падения льда с крыши дома №20, расположенного по улице Ушакова, погибла женщина. Сейчас следователи СУ СКР Прикамья устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. Несколькими днями ранее в Березниках упавшим с крыши снега была травмирована местная жительница. Женщину доставили в реанимацию, по данному факту возбуждено уголовное дело. Кусок льда разбил лобовое стекло машины Фото: telegram-канал «Слуховой анализатор» Жители Соликамска опасаются за свою жизнь из-за падения льда с крыш Фото: паблик «Подслушано Соликамск», «ВКонтакте»

В городе Соликамск упавший с крыши жилого дома лед повредил автомобиль, стоявший рядом с домом. Фото опубликовано в telegram-канале «Слуховой анализатор». По словам очевидцев, по счастливой случайности в момент падения льда внутри машины, а также рядом с ней никто не находился. «В Соликамске, на улице Черняховского, 16 упавший с крыши лед повредил легковой автомобиль. Хорошо, что людей по близости не было!», — сказано в мессенджере. Также жители города сообщают в соцсетях о других случаях падения льда с крыш домов. Один из подписчиков разместил фото рухнувшей на тротуар глыбы в группе «Подслушано Соликамск». «Фотографии сделаны сегодня, 24 марта. Эта глыба могла упасть на взрослого человека и ребенка. Администрация города, может займетесь вопросом, пока не произошло ЧП?!», — написал горожанин. В пятницу, 24 марта в Перми из-за падения льда с крыши дома №20, расположенного по улице Ушакова, погибла женщина. Сейчас следователи СУ СКР Прикамья устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. Несколькими днями ранее в Березниках упавшим с крыши снега была травмирована местная жительница. Женщину доставили в реанимацию, по данному факту возбуждено уголовное дело.