24 марта 2023

В Кондинском районе ХМАО закрывают зимники. Список

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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
В Кондинском районе 25 марта закрыли зимники Фото:

В Кондинском районе ХМАО 25 марта закрывается движение по зимним автомобильным дорогам. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.

«С 25.03.2023 г. закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам в Кондинском районе: — «пгт. Кондинский — с. Болчары»; — «с. Болчары — с. Алтай — д. Кама»; — «пгт. Кондинское — д. Никулкина»; — «пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас»; — «пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур»; — «Подъезд к с. Карым», — сообщается в telegram-канале управления.

Также в связи с повышением температуры воздуха введены ограничения для машин массой более пяти тонн на ледовых переправах и зимниках в Октябрьском и Березовском районах. Проехать по сезонным дорогам при превышении массы могут только автобусы и автомобили оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Кондинском районе ХМАО закрывается движение автомобилей по зимнику «пгт. Мортка — п. Нижняя Тавда». Выезд на эту дорогу запрещен с 24 марта 2023 года.

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В Кондинском районе ХМАО 25 марта закрывается движение по зимним автомобильным дорогам. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры. «С 25.03.2023 г. закрывается движение транспортных средств по зимним автомобильным дорогам в Кондинском районе: — «пгт. Кондинский — с. Болчары»; — «с. Болчары — с. Алтай — д. Кама»; — «пгт. Кондинское — д. Никулкина»; — «пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас»; — «пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур»; — «Подъезд к с. Карым», — сообщается в telegram-канале управления. Также в связи с повышением температуры воздуха введены ограничения для машин массой более пяти тонн на ледовых переправах и зимниках в Октябрьском и Березовском районах. Проехать по сезонным дорогам при превышении массы могут только автобусы и автомобили оперативных служб. Ранее сообщалось, что в Кондинском районе ХМАО закрывается движение автомобилей по зимнику «пгт. Мортка — п. Нижняя Тавда». Выезд на эту дорогу запрещен с 24 марта 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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