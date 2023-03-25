В Госдуме РФ объяснили, как Зеленский манипулирует Западом

Депутат Госдумы Белик назвал слова Зеленского о нехватке вооружений манипуляцией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский манипулирует Западом, заявил Дмитрий Белик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский манипулирует Западом для отмыва денег на поставках вооружений, шантажируя невозможностью контрнаступления из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так он ответил на заявления Зеленского о нехватке вооружений перед контрнаступлением.

«Все, что говорит Зеленский, это из области манипуляций и лжи. Киевский режим продолжает требовать поставку вооружений, облекая эти требования в истерику перед планируемым контрнаступлением», — рассказал Белик в интервью RT.

По словам Белика, Зеленский всегда находит поводы, чтобы оправдать «неуемные аппетиты киевского режима». Депутат объяснил, что западные поставки вооружений — крайне выгодный способ для отмыва денег Украиной. По его словам, «история умалчивает», сколько вооружения попадает на черный рынок.

Ранее американский журнал 19fortyfive отмечал, что переданных Украине бронемашин Bradley не хватит для предполагаемого контрнаступления, передает Nation News. В материале добавили, что украинская армия не сможет захватить территории с тем количеством БМП, которое они получат от США.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский манипулирует Западом для отмыва денег на поставках вооружений, шантажируя невозможностью контрнаступления из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так он ответил на заявления Зеленского о нехватке вооружений перед контрнаступлением. «Все, что говорит Зеленский, это из области манипуляций и лжи. Киевский режим продолжает требовать поставку вооружений, облекая эти требования в истерику перед планируемым контрнаступлением», — рассказал Белик в интервью RT. По словам Белика, Зеленский всегда находит поводы, чтобы оправдать «неуемные аппетиты киевского режима». Депутат объяснил, что западные поставки вооружений — крайне выгодный способ для отмыва денег Украиной. По его словам, «история умалчивает», сколько вооружения попадает на черный рынок. Ранее американский журнал 19fortyfive отмечал, что переданных Украине бронемашин Bradley не хватит для предполагаемого контрнаступления, передает Nation News. В материале добавили, что украинская армия не сможет захватить территории с тем количеством БМП, которое они получат от США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...