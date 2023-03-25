В Госдуме РФ объяснили, как Зеленский манипулирует Западом

Депутат Госдумы Белик назвал слова Зеленского о нехватке вооружений манипуляцией

25 марта 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Зеленский манипулирует Западом, заявил Дмитрий Белик Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский манипулирует Западом для отмыва денег на поставках вооружений, шантажируя невозможностью контрнаступления из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так он ответил на заявления Зеленского о нехватке вооружений перед контрнаступлением. «Все, что говорит Зеленский, это из области манипуляций и лжи. Киевский режим продолжает требовать поставку вооружений, облекая эти требования в истерику перед планируемым контрнаступлением», — рассказал Белик в интервью RT. По словам Белика, Зеленский всегда находит поводы, чтобы оправдать «неуемные аппетиты киевского режима». Депутат объяснил, что западные поставки вооружений — крайне выгодный способ для отмыва денег Украиной. По его словам, «история умалчивает», сколько вооружения попадает на черный рынок.



Ранее американский журнал 19fortyfive отмечал, что переданных Украине бронемашин Bradley не хватит для предполагаемого контрнаступления, передает Nation News. В материале добавили, что украинская армия не сможет захватить территории с тем количеством БМП, которое они получат от США.

Президент Украины Владимир Зеленский манипулирует Западом для отмыва денег на поставках вооружений, шантажируя невозможностью контрнаступления из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так он ответил на заявления Зеленского о нехватке вооружений перед контрнаступлением. «Все, что говорит Зеленский, это из области манипуляций и лжи. Киевский режим продолжает требовать поставку вооружений, облекая эти требования в истерику перед планируемым контрнаступлением», — рассказал Белик в интервью RT. По словам Белика, Зеленский всегда находит поводы, чтобы оправдать «неуемные аппетиты киевского режима». Депутат объяснил, что западные поставки вооружений — крайне выгодный способ для отмыва денег Украиной. По его словам, «история умалчивает», сколько вооружения попадает на черный рынок. Ранее американский журнал 19fortyfive отмечал, что переданных Украине бронемашин Bradley не хватит для предполагаемого контрнаступления, передает Nation News. В материале добавили, что украинская армия не сможет захватить территории с тем количеством БМП, которое они получат от США.