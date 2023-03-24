Экс-разведчик США заявил, что Украина не в силах провести контрнаступление

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, украинские военные, stock
Украине не хватит боеприпасов для проведения контрнаступления, заявил Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет провести ни одного контрнаступления до конца из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер.

«Украине не хватает средств, чтобы довести хотя бы одно контрнаступление до конца. Все это требует огромной огневой поддержки артиллерии, поэтому Запад призывает украинцев прекратить огонь из артиллерии с огромной скоростью», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу US Tour of Duty. Бывший разведчик добавил, что если Украина продолжит тратить много боеприпасов, то запасы иссякнут уже к маю этого года.

Ранее Скотт Риттер спрогнозировал, что Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за неправильных решений США, передает RT. Он пояснил, что США заинтересованы в продолжении конфликта, поэтому отклоняют все предложения по мирному урегулированию. Также Риттер рассказал, что поставки истребителей для ВСУ не повлияют на исход конфликта, передает телеканал 360. Он добавил, что истребители F-16, поставляемые Польшей, станут легкой мишенью для российской армии.

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Украина не сможет провести ни одного контрнаступления до конца из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер. «Украине не хватает средств, чтобы довести хотя бы одно контрнаступление до конца. Все это требует огромной огневой поддержки артиллерии, поэтому Запад призывает украинцев прекратить огонь из артиллерии с огромной скоростью», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу US Tour of Duty. Бывший разведчик добавил, что если Украина продолжит тратить много боеприпасов, то запасы иссякнут уже к маю этого года. Ранее Скотт Риттер спрогнозировал, что Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за неправильных решений США, передает RT. Он пояснил, что США заинтересованы в продолжении конфликта, поэтому отклоняют все предложения по мирному урегулированию. Также Риттер рассказал, что поставки истребителей для ВСУ не повлияют на исход конфликта, передает телеканал 360. Он добавил, что истребители F-16, поставляемые Польшей, станут легкой мишенью для российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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