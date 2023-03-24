Елена Шумакова села за парту для сдачи ЕГЭ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова приняла участие в общероссийской акции и вместе с родителями будущих выпускников сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщили в департаменте образования и науки Югры.

«Сегодня заместитель Губернатора Югры Елена Шумакова и заместитель Директора Департамента образования и науки Югры Инна Святченко в МБОУ „Центра образования № 7 им. Дунина-Горкавича Александра Александровича“ г. Ханты-Мансийска приняли участие во Всероссийской акции „Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями“. В мероприятии также участвовали родители будущих выпускников. Присутствующие смогли поменяться местами со своими детьми», — сообщается в telegram-канале департамента.

Ранее URA.RU писало, что по сравнению с прошлым годом в ХМАО увеличилось число школьников, которые провалили сдачу ЕГЭ по обязательным предметам — русскому языку и математике. Им придется пересдавать экзамены в сентябре.

Елена Шумакова села за парту для сдачи ЕГЭ Telegram-канал департамента образования и науки ХМАО