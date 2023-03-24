24 марта 2023

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова сдала ЕГЭ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комарова и родители инвалидов. Сургут, шумакова елена
Елена Шумакова села за парту для сдачи ЕГЭ Фото:

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова приняла участие в общероссийской акции и вместе с родителями будущих выпускников сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщили в департаменте образования и науки Югры.

«Сегодня заместитель Губернатора Югры Елена Шумакова и заместитель Директора Департамента образования и науки Югры Инна Святченко в МБОУ „Центра образования № 7 им. Дунина-Горкавича Александра Александровича“ г. Ханты-Мансийска приняли участие во Всероссийской акции „Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями“. В мероприятии также участвовали родители будущих выпускников. Присутствующие смогли поменяться местами со своими детьми», — сообщается в telegram-канале департамента.

Ранее URA.RU писало, что по сравнению с прошлым годом в ХМАО увеличилось число школьников, которые провалили сдачу ЕГЭ по обязательным предметам — русскому языку и математике. Им придется пересдавать экзамены в сентябре.

Елена Шумакова села за парту для сдачи ЕГЭ
В акции также приняли участие родители будущих выпускников

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Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова приняла участие в общероссийской акции и вместе с родителями будущих выпускников сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщили в департаменте образования и науки Югры. «Сегодня заместитель Губернатора Югры Елена Шумакова и заместитель Директора Департамента образования и науки Югры Инна Святченко в МБОУ „Центра образования № 7 им. Дунина-Горкавича Александра Александровича“ г. Ханты-Мансийска приняли участие во Всероссийской акции „Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями“. В мероприятии также участвовали родители будущих выпускников. Присутствующие смогли поменяться местами со своими детьми», — сообщается в telegram-канале департамента. Ранее URA.RU писало, что по сравнению с прошлым годом в ХМАО увеличилось число школьников, которые провалили сдачу ЕГЭ по обязательным предметам — русскому языку и математике. Им придется пересдавать экзамены в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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