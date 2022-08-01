В ХМАО школьники хуже сдали ЕГЭ, чем в прошлом году

02 августа 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

В ХМАО 480 учеников провалили ЕГЭ по обязательным предметам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По сравнению с прошлым годом в ХМАО увеличилось число школьников, которые провалили сдачу ЕГЭ по обязательным предметам — русскому языку и математики. Им придется пересдавать экзамены в сентябре. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Не преодолели минимальное пороговое значение в этом году 480 учеников: по профильной математике — 289 человек, по базовой — 154 человек, по русскому языку — 37 человек. В 2021 году не сдали 280 человек», — сказал Дренин. В пресс-службе окружного департамента добавили, что доля обучающихся, преодолевших минимальное пороговое значение по предметам «русский язык», «математика», «физика», «история», «география», «литература», иностранные языки, превышает 90%. По предметам «химия», «информатика и информационно-коммуникационные технологии», «биология», «обществознание» доля успешно сдавших экзамен составляет 70% — 80%. При этом по сравнению с 2021 годом увеличилось количество обучающихся, получивших высокобалльные результаты по истории, обществознанию, английскому языку, физике. По другим учебным предметам показатели 2022 года сохранялись на уровне 2021 года. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, примут участие в сдаче ЕГЭ в дополнительный период, который пройдет в сентябре.

По сравнению с прошлым годом в ХМАО увеличилось число школьников, которые провалили сдачу ЕГЭ по обязательным предметам — русскому языку и математики. Им придется пересдавать экзамены в сентябре. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Не преодолели минимальное пороговое значение в этом году 480 учеников: по профильной математике — 289 человек, по базовой — 154 человек, по русскому языку — 37 человек. В 2021 году не сдали 280 человек», — сказал Дренин. В пресс-службе окружного департамента добавили, что доля обучающихся, преодолевших минимальное пороговое значение по предметам «русский язык», «математика», «физика», «история», «география», «литература», иностранные языки, превышает 90%. По предметам «химия», «информатика и информационно-коммуникационные технологии», «биология», «обществознание» доля успешно сдавших экзамен составляет 70% — 80%. При этом по сравнению с 2021 годом увеличилось количество обучающихся, получивших высокобалльные результаты по истории, обществознанию, английскому языку, физике. По другим учебным предметам показатели 2022 года сохранялись на уровне 2021 года. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, примут участие в сдаче ЕГЭ в дополнительный период, который пройдет в сентябре.