Боец завоевал титул по кикбоксингу
Житель Соликамска (Пермский край) Валерий Бизяев стал чемпионом Ural Fighting Championship (Ural FС). Об этом сообщается в официальной группе «Ural Fighting Championship» в соцсети «ВКонтакте».
«Момент триумфа Валерия Бизяева. Боец из Соликамска одолел бразильца Ариэля Мачадо и завоевал титул по кикбоксингу», — говорится в посте.
«Коммерсант-Прикамье» сообщает, что Валерию Бизяеву 21 год. Также он принимал участие в боях в Казани, где смог нокаутировать бойца из Франции — Флорента Каоачи.
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