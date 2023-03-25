25 марта 2023
24 марта 2023

Пермяк стал чемпионом Ural FС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Боксёр Дмитрий Бивол. Екатеринбург, бокс
Боец завоевал титул по кикбоксингу Фото:

Житель Соликамска (Пермский край) Валерий Бизяев стал чемпионом Ural Fighting Championship (Ural FС). Об этом сообщается в официальной группе «Ural Fighting Championship» в соцсети «ВКонтакте».

«Момент триумфа Валерия Бизяева. Боец из Соликамска одолел бразильца Ариэля Мачадо и завоевал титул по кикбоксингу», — говорится в посте.

«Коммерсант-Прикамье» сообщает, что Валерию Бизяеву 21 год. Также он принимал участие в боях в Казани, где смог нокаутировать бойца из Франции — Флорента Каоачи.

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Житель Соликамска (Пермский край) Валерий Бизяев стал чемпионом Ural Fighting Championship (Ural FС). Об этом сообщается в официальной группе «Ural Fighting Championship» в соцсети «ВКонтакте». «Момент триумфа Валерия Бизяева. Боец из Соликамска одолел бразильца Ариэля Мачадо и завоевал титул по кикбоксингу», — говорится в посте. «Коммерсант-Прикамье» сообщает, что Валерию Бизяеву 21 год. Также он принимал участие в боях в Казани, где смог нокаутировать бойца из Франции — Флорента Каоачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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