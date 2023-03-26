26 марта 2023
25 марта 2023

На подъезде к Перми из-за погоды разрушилась дорога. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города нарушают режим самоизоляции. Курган , дорожные работы, обрушение асфальта
На трассе организован объезд Фото:

На федеральной трассе у подъезда к Перми из-за талых вод разрушилась асфальтовая дорога. Участок трассы поврежден в Удмуртии на границе с Пермским краем. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГИБДД в своем telegram-канале.

«В результате воздействия талых вод произошло повреждение дорожного полотна на 236 км автодороги федерального значения „Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 ‚Волга‘ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа“ у деревни Загребино муниципального округа „Игринский район УР“», — сообщается в telegram-канале. Движение на дороге сейчас остановлено.

Для водителей организовали пути объезда. Для автомобилей до шести тонн можно проехать по дороге «Як-Бодья-Старые Зятцы-Игра» или «Як-Бодья-Шаркан-Дебесы». Для авто более шести тонн можно проехать по «Ижевск-Воткинск-Кельчино-Пермь». Протяженность объезда составляет около 85 км.

Разрушенный участок дороги

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На федеральной трассе у подъезда к Перми из-за талых вод разрушилась асфальтовая дорога. Участок трассы поврежден в Удмуртии на границе с Пермским краем. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГИБДД в своем telegram-канале. «В результате воздействия талых вод произошло повреждение дорожного полотна на 236 км автодороги федерального значения „Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 ‚Волга‘ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа“ у деревни Загребино муниципального округа „Игринский район УР“», — сообщается в telegram-канале. Движение на дороге сейчас остановлено. Для водителей организовали пути объезда. Для автомобилей до шести тонн можно проехать по дороге «Як-Бодья-Старые Зятцы-Игра» или «Як-Бодья-Шаркан-Дебесы». Для авто более шести тонн можно проехать по «Ижевск-Воткинск-Кельчино-Пермь». Протяженность объезда составляет около 85 км.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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