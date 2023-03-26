На трассе организован объезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На федеральной трассе у подъезда к Перми из-за талых вод разрушилась асфальтовая дорога. Участок трассы поврежден в Удмуртии на границе с Пермским краем. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГИБДД в своем telegram-канале.

«В результате воздействия талых вод произошло повреждение дорожного полотна на 236 км автодороги федерального значения „Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 ‚Волга‘ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа“ у деревни Загребино муниципального округа „Игринский район УР“», — сообщается в telegram-канале. Движение на дороге сейчас остановлено.

Для водителей организовали пути объезда. Для автомобилей до шести тонн можно проехать по дороге «Як-Бодья-Старые Зятцы-Игра» или «Як-Бодья-Шаркан-Дебесы». Для авто более шести тонн можно проехать по «Ижевск-Воткинск-Кельчино-Пермь». Протяженность объезда составляет около 85 км.