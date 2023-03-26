Новый алкомаркет «Красное&Белое» возмутил жителей Соликамска

Магазин наказали за торговлю табачной продукцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Соликамске Пермского края открывшийся магазин «Красное&Белое» возмутил жителей. Дело в том, что алкомаркет, где также торгуют сигаретами, расположился около местной школы №17. После многочисленных жалоб от горожан мэрия обратилась в Роспотребнадзор, который подтвердил факт нарушения.

«Согласно заключению соликамского отдела Роспотребнадзора, магазин, осуществляющий розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, размещен на расстоянии, не соответствующем нормативам — это не менее 100 метров от образовательного учреждения. В отношении юридического лица возбуждено расследование по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ», — сообщается на сайте администрации Соликамска.

Руководителя магазина вызвали для составления протокола об административном правонарушении. Мэрия, в свою очередь, поблагодарила неравнодушных соликамцев за сигнал.