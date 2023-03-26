26 марта 2023
25 марта 2023

Новый алкомаркет «Красное&Белое» возмутил жителей Соликамска

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в алкомаркете Красное&Белое. Челябинск, алкомаркет, красное белое, магазин, кб
Магазин наказали за торговлю табачной продукцией Фото:

В Соликамске Пермского края открывшийся магазин «Красное&Белое» возмутил жителей. Дело в том, что алкомаркет, где также торгуют сигаретами, расположился около местной школы №17. После многочисленных жалоб от горожан мэрия обратилась в Роспотребнадзор, который подтвердил факт нарушения.

«Согласно заключению соликамского отдела Роспотребнадзора, магазин, осуществляющий розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, размещен на расстоянии, не соответствующем нормативам — это не менее 100 метров от образовательного учреждения. В отношении юридического лица возбуждено расследование по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ», — сообщается на сайте администрации Соликамска.

Руководителя магазина вызвали для составления протокола об административном правонарушении. Мэрия, в свою очередь, поблагодарила неравнодушных соликамцев за сигнал.

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В Соликамске Пермского края открывшийся магазин «Красное&Белое» возмутил жителей. Дело в том, что алкомаркет, где также торгуют сигаретами, расположился около местной школы №17. После многочисленных жалоб от горожан мэрия обратилась в Роспотребнадзор, который подтвердил факт нарушения. «Согласно заключению соликамского отдела Роспотребнадзора, магазин, осуществляющий розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, размещен на расстоянии, не соответствующем нормативам — это не менее 100 метров от образовательного учреждения. В отношении юридического лица возбуждено расследование по части 1 статьи 14.53 КоАП РФ», — сообщается на сайте администрации Соликамска. Руководителя магазина вызвали для составления протокола об административном правонарушении. Мэрия, в свою очередь, поблагодарила неравнодушных соликамцев за сигнал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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