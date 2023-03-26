26 марта 2023
25 марта 2023

В Перми граффитист разрисовал новый трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, трамвай, трамвай львенок
После появления граффити трамвай не вышел на линию Фото:

В Перми неизвестный граффитист разрисовал новый трамвай «Львенок». Фотографию испорченного транспорта опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».

«Какие-то моральные уроды ночью разрисовали трамвай „Львенок“. Конечно, на линию трамвай не вышел», — подписал фотографию автор поста.

В пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс» сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пермяк устроил дебош в салоне трамвая.

Граффити на трамвае сопровождает надпись с нецензурной бранью

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В Перми неизвестный граффитист разрисовал новый трамвай «Львенок». Фотографию испорченного транспорта опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Какие-то моральные уроды ночью разрисовали трамвай „Львенок“. Конечно, на линию трамвай не вышел», — подписал фотографию автор поста. В пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс» сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пермяк устроил дебош в салоне трамвая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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