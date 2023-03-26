В Перми граффитист разрисовал новый трамвай. Фото

27 марта 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

После появления граффити трамвай не вышел на линию Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми неизвестный граффитист разрисовал новый трамвай «Львенок». Фотографию испорченного транспорта опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Какие-то моральные уроды ночью разрисовали трамвай „Львенок“. Конечно, на линию трамвай не вышел», — подписал фотографию автор поста. В пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс» сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пермяк устроил дебош в салоне трамвая. Граффити на трамвае сопровождает надпись с нецензурной бранью Telegram-канал «ЧП Пермь/Новости»

В Перми неизвестный граффитист разрисовал новый трамвай «Львенок». Фотографию испорченного транспорта опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Какие-то моральные уроды ночью разрисовали трамвай „Львенок“. Конечно, на линию трамвай не вышел», — подписал фотографию автор поста. В пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс» сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пермяк устроил дебош в салоне трамвая.