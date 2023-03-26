После появления граффити трамвай не вышел на линию
В Перми неизвестный граффитист разрисовал новый трамвай «Львенок». Фотографию испорченного транспорта опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».
«Какие-то моральные уроды ночью разрисовали трамвай „Львенок“. Конечно, на линию трамвай не вышел», — подписал фотографию автор поста.
В пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс» сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пермяк устроил дебош в салоне трамвая.
Граффити на трамвае сопровождает надпись с нецензурной бранью
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