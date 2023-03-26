ТСЖ в Перми заставляет жителей дома убрать с крыши барбекю и сауну

27 марта 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Жители дома самовольно установили барбекю и сауну на крыше дома Фото: Анна Майорова © URA.RU Товарищество собственников жилья в Перми подало иск в суд на жильцов своего дома. ТСЖ требует от собственников убрать джакузи и зону барбекю, установленные на кровле дома, сообщается на сайте Свердловского районного суда города. «В Свердловский районный суд г. Перми поступило исковое заявление ТСЖ к собственнику жилого помещения в многоквартирном доме о возложении обязанности привести кровлю многоквартирного дома, а именно: демонтировать самовольно установленные джакузи, зону барбекю, инженерные сети, восстановить гидроизоляционное покрытие кровли», — говорится на сайте. Дом находится в центре Перми. Суд оставил заявление без продвижения, так как составленный иск не соответствует требованиям. Срок устранения недостатков предоставлен истцам — 30 марта 2023 года.

Товарищество собственников жилья в Перми подало иск в суд на жильцов своего дома. ТСЖ требует от собственников убрать джакузи и зону барбекю, установленные на кровле дома, сообщается на сайте Свердловского районного суда города. «В Свердловский районный суд г. Перми поступило исковое заявление ТСЖ к собственнику жилого помещения в многоквартирном доме о возложении обязанности привести кровлю многоквартирного дома, а именно: демонтировать самовольно установленные джакузи, зону барбекю, инженерные сети, восстановить гидроизоляционное покрытие кровли», — говорится на сайте. Дом находится в центре Перми. Суд оставил заявление без продвижения, так как составленный иск не соответствует требованиям. Срок устранения недостатков предоставлен истцам — 30 марта 2023 года.