26 марта 2023
25 марта 2023

ТСЖ в Перми заставляет жителей дома убрать с крыши барбекю и сауну

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль барбекю в парке им. Маяковского. Екатеринбург, овощи, пикник, гриль, барбекю, отдых, еда
Жители дома самовольно установили барбекю и сауну на крыше дома Фото:

Товарищество собственников жилья в Перми подало иск в суд на жильцов своего дома. ТСЖ требует от собственников убрать джакузи и зону барбекю, установленные на кровле дома, сообщается на сайте Свердловского районного суда города.

«В Свердловский районный суд г. Перми поступило исковое заявление ТСЖ к собственнику жилого помещения в многоквартирном доме о возложении обязанности привести кровлю многоквартирного дома, а именно: демонтировать самовольно установленные джакузи, зону барбекю, инженерные сети, восстановить гидроизоляционное покрытие кровли», — говорится на сайте. Дом находится в центре Перми.

Суд оставил заявление без продвижения, так как составленный иск не соответствует требованиям. Срок устранения недостатков предоставлен истцам — 30 марта 2023 года.

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Товарищество собственников жилья в Перми подало иск в суд на жильцов своего дома. ТСЖ требует от собственников убрать джакузи и зону барбекю, установленные на кровле дома, сообщается на сайте Свердловского районного суда города. «В Свердловский районный суд г. Перми поступило исковое заявление ТСЖ к собственнику жилого помещения в многоквартирном доме о возложении обязанности привести кровлю многоквартирного дома, а именно: демонтировать самовольно установленные джакузи, зону барбекю, инженерные сети, восстановить гидроизоляционное покрытие кровли», — говорится на сайте. Дом находится в центре Перми. Суд оставил заявление без продвижения, так как составленный иск не соответствует требованиям. Срок устранения недостатков предоставлен истцам — 30 марта 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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