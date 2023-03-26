В Березниках умер пульмонолог с 50-летним стажем

Прощание с усопшим состоится 29 марта на городском кладбище Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Березниках умер пульмонолог и бронхолог Ефим Кучук. Общий стаж в профессии у врача — почти 50 лет, сообщается в группе краевой березниковской больницы имени Евгения Вагнера.

«С прискорбием сообщаем о том, что перестало биться сердце Кучука Ефима Иосифовича. Долгие годы он являлся ведущим пульмонологом и бронхологом города. Общий стаж по профессии почти 50 лет», — говорится в публикации в группе.

Кучук начинал профессию в 1972 году в Березниках. Сначала он работал участковым терапевтом, позже стал старшим ординатором пульмонологического отделения, а затем и заместителем главврача по лечебной работе в городской больнице №2 Березников. Кучук также участвовал в создании спелеолечебницы в шахте БРУ-1, куда приезжали болеющие астмой со всего СССР. В 2014 году был занесен на городскую доску почета города, а в 2021 году ушел на заслуженный отдых. Прощание с погибшим состоится 29 марта в прощальном зале городского кладбища.