Командира ОМОН Березников наградили орденом Мужества

27 марта 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

В копилке Александра Чудинова это не первый орден Мужества Фото: Илья Московец © URA.RU В Березниках Пермского края командира отряда милиции особого назначения, участника спецоперации Александра Чудинова наградили орденом Мужества. Об этом сообщает администрация городского округа. «Александр Чудинов, командир отряда милиции особого назначения, участник специальной военной операции по защите Донбасса, Почетный гражданин города Березники, сегодня награжден орденом Мужества. Гордимся!» — сообщается на официальной странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Награждение Чудинова приурочили ко Дню войск национальной гвардии РФ, который отмечается 27 марта. Командир березниковского ОМОН получает уже не первый орден Мужества — два предыдущих он получил за службу Северном Кавказе в 1990-е годы.

В Березниках Пермского края командира отряда милиции особого назначения, участника спецоперации Александра Чудинова наградили орденом Мужества. Об этом сообщает администрация городского округа. «Александр Чудинов, командир отряда милиции особого назначения, участник специальной военной операции по защите Донбасса, Почетный гражданин города Березники, сегодня награжден орденом Мужества. Гордимся!» — сообщается на официальной странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Награждение Чудинова приурочили ко Дню войск национальной гвардии РФ, который отмечается 27 марта. Командир березниковского ОМОН получает уже не первый орден Мужества — два предыдущих он получил за службу Северном Кавказе в 1990-е годы.