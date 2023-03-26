26 марта 2023

Мэрия пермского города вводит новые ограничения из-за погоды

В Добрянке администрация запретила выход на лед на местных водоемах
© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет выхода на лед будет действовать с 1 апреля Фото:

В Добрянке (Пермский край) с 1 апреля нельзя будет выходить на лед на водоемах. Об этом администрация округа предупредила граждан на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 апреля 2023 года в Добрянском городском округе вступает в силу запрет выхода на лед водных объектов (Постановление администрации Добрянского городского округа от 31.10.2023 №3046)», — говорится в публикации. С целью выявления нарушителей с 1 апреля водоемы будут патрулировать полиция МЧС и сотрудники администрации округа.

Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Пермяков просят быть осторожными

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В Добрянке (Пермский край) с 1 апреля нельзя будет выходить на лед на водоемах. Об этом администрация округа предупредила граждан на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С 1 апреля 2023 года в Добрянском городском округе вступает в силу запрет выхода на лед водных объектов (Постановление администрации Добрянского городского округа от 31.10.2023 №3046)», — говорится в публикации. С целью выявления нарушителей с 1 апреля водоемы будут патрулировать полиция МЧС и сотрудники администрации округа. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Пермяков просят быть осторожными
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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