Махонин наградил коллективы пермских театров

Дмитрий Махонин встретился с руководством пермских театров (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награды театральным деятелям региона. В ходе заседания Совета по культуре юбилейные памятные знаки и медали получили как коллективы театров, так и отдельные артисты.

«Совет по культуре сегодня, в День театра, заседает в Театре юного зрителя. В честь праздника награды из рук губернатора получили коллективы, пожалуй, всех основных театров Перми. Также ряд заслуженных театральных деятелей получили личные медали», — передает корреспондент URA.RU.

Памятных знаков «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» удостоены Театр-Театр, Оперный театр, ТЮЗ, Театр кукол, театр «У моста». Юбилейные медали «Во славу и развитие Перми» получили артисты Театра-Театра Валентин Белоусов, Михаил Гасенегер, Владимир Гинзбург, Анатолий Смоляков, Елена Старостина; руководители балетной и оперной трупп Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов и Медея Ясониди, а также технический директор театра Сергей Телегин. Также медали Махонин вручил художественному руководителю Пермского театра юного зрителя Михаилу Скоморохову, артисту ТЮЗа Ирине Сахно и председателю Пермского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Анатолию Пичкалеву.