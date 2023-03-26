Вице-губернатор ХМАО Ислаев возглавил совет директоров компании «ЮРЭСК»

27 марта 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Азат Ислаев возглавил совет директоров АО «ЮРЭСК» Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пост главы совета директоров одной из крупнейших в округе энергетических предприятий «ЮРЭСК» занял вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. Как сообщили представители компании, назначение состоялось 27 марта. «Назначение заместителя губернатора Югры Азата Файзулхаковича Ислаева председателем совета директоров является крайне важным для нашей компании. Впереди нас ждет большая совместная работа на благо предприятия и региона!», — приводят слова генерального директора «ЮРЭСК» Матвея Карова на сайте компании. Зампредседателя совета директоров стал Григорий Невоструев, который возглавляет окружной департамент строительства и ЖКК. В составе совета остались Татьяна Мирошник, Алексей Власов, Александр Сальников, Андрей Звездин и Роман Козлов. Ранее URA.RU писало, что Ислаев заявил, что общестроительные работы Нижневартовской окружной детской клинической больницы будут закончены уже в марте. К работе медицинский комплекс может приступить уже летом.

Пост главы совета директоров одной из крупнейших в округе энергетических предприятий «ЮРЭСК» занял вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. Как сообщили представители компании, назначение состоялось 27 марта. «Назначение заместителя губернатора Югры Азата Файзулхаковича Ислаева председателем совета директоров является крайне важным для нашей компании. Впереди нас ждет большая совместная работа на благо предприятия и региона!», — приводят слова генерального директора «ЮРЭСК» Матвея Карова на сайте компании. Зампредседателя совета директоров стал Григорий Невоструев, который возглавляет окружной департамент строительства и ЖКК. В составе совета остались Татьяна Мирошник, Алексей Власов, Александр Сальников, Андрей Звездин и Роман Козлов. Ранее URA.RU писало, что Ислаев заявил, что общестроительные работы Нижневартовской окружной детской клинической больницы будут закончены уже в марте. К работе медицинский комплекс может приступить уже летом.