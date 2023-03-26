26 марта 2023

Солистка Пермской оперы Наталия Ляскова удостоилась премии МХТ имени Чехова

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Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, город пермь, пермский оперный театр
Пермский оперный театр продолжает удивлять всю страну Фото:

Московский Художественный театр объявил лауреатов своей премии в области искусств. В номинации «Опера» победу одержала солистка Пермского театра оперы и балета Наталия Ляскова.

«Номинация „Опера“. Лауреат — Наталия Ляскова, меццо-сопрано. Партия Юдит „Замок герцога Синяя Борода“ (Б. Барток), Пермский театр оперы и балета», — говорится в сообщении telegram-канала Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Ляскова в 2013 году окончила отделение вокального искусства Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, после чего три года была стажером оперной труппы и солисткой хора musicAeterna Пермского театра оперы и балета. С сезона 2016/17 — солистка Пермской оперы. Также она является солисткой Нижегородского театра оперы и балета. Премьера оперы «Замок герцога Синяя Борода» в пермском театре, где Ляскова исполнила партию Юдит, состоялась в 2022 году.

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Московский Художественный театр объявил лауреатов своей премии в области искусств. В номинации «Опера» победу одержала солистка Пермского театра оперы и балета Наталия Ляскова. «Номинация „Опера“. Лауреат — Наталия Ляскова, меццо-сопрано. Партия Юдит „Замок герцога Синяя Борода“ (Б. Барток), Пермский театр оперы и балета», — говорится в сообщении telegram-канала Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Ляскова в 2013 году окончила отделение вокального искусства Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, после чего три года была стажером оперной труппы и солисткой хора musicAeterna Пермского театра оперы и балета. С сезона 2016/17 — солистка Пермской оперы. Также она является солисткой Нижегородского театра оперы и балета. Премьера оперы «Замок герцога Синяя Борода» в пермском театре, где Ляскова исполнила партию Юдит, состоялась в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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