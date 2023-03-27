В ХМАО выставленная на продажу квартира с оранжереей подешевела на 7 млн. Скрин

28 марта 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

В квартире есть оранжерея Фото: Александр Мамаев © URA.RU Стоимость четырехкомнатной квартиры в Сургуте (ХМАО) с оранжереей и четырьмя лоджиями снизилась на 7,4 млн рублей. Теперь ее продают за 25,9 млн рублей, сообщается в объявлении на популярном сайте. «Продается интересная квартира с красивым видом на город. Цена: 25 900 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito. В 2022 году объект продавали за 33 333 333 рублей. Квартира с дизайнерским ремонтом находится на последнем этаже десятиэтажки. Мебель и технику продавец оставляет покупателю. Ранее URA.RU рассказывало о продаже этой квартиры за 33,3 млн рублей. Общая площадь объекта составляет 196 квадратных метров. Ранее квартиру продавали за 33,3 млн рублей avito.ru

Стоимость четырехкомнатной квартиры в Сургуте (ХМАО) с оранжереей и четырьмя лоджиями снизилась на 7,4 млн рублей. Теперь ее продают за 25,9 млн рублей, сообщается в объявлении на популярном сайте. «Продается интересная квартира с красивым видом на город. Цена: 25 900 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito. В 2022 году объект продавали за 33 333 333 рублей. Квартира с дизайнерским ремонтом находится на последнем этаже десятиэтажки. Мебель и технику продавец оставляет покупателю. Ранее URA.RU рассказывало о продаже этой квартиры за 33,3 млн рублей. Общая площадь объекта составляет 196 квадратных метров.