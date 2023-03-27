В квартире есть оранжерея
Стоимость четырехкомнатной квартиры в Сургуте (ХМАО) с оранжереей и четырьмя лоджиями снизилась на 7,4 млн рублей. Теперь ее продают за 25,9 млн рублей, сообщается в объявлении на популярном сайте.
«Продается интересная квартира с красивым видом на город. Цена: 25 900 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito. В 2022 году объект продавали за 33 333 333 рублей.
Квартира с дизайнерским ремонтом находится на последнем этаже десятиэтажки. Мебель и технику продавец оставляет покупателю.
Ранее URA.RU рассказывало о продаже этой квартиры за 33,3 млн рублей. Общая площадь объекта составляет 196 квадратных метров.
Ранее квартиру продавали за 33,3 млн рублей
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