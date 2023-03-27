27 марта 2023
26 марта 2023

В ХМАО выставленная на продажу квартира с оранжереей подешевела на 7 млн. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Оранжерея Ботанического сада. Екатеринбург, цветок, растения
В квартире есть оранжерея Фото:

Стоимость четырехкомнатной квартиры в Сургуте (ХМАО) с оранжереей и четырьмя лоджиями снизилась на 7,4 млн рублей. Теперь ее продают за 25,9 млн рублей, сообщается в объявлении на популярном сайте.

«Продается интересная квартира с красивым видом на город. Цена: 25 900 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito. В 2022 году объект продавали за 33 333 333 рублей.

Квартира с дизайнерским ремонтом находится на последнем этаже десятиэтажки. Мебель и технику продавец оставляет покупателю.

Ранее URA.RU рассказывало о продаже этой квартиры за 33,3 млн рублей. Общая площадь объекта составляет 196 квадратных метров.

Ранее квартиру продавали за 33,3 млн рублей
Ранее квартиру продавали за 33,3 млн рублей

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Стоимость четырехкомнатной квартиры в Сургуте (ХМАО) с оранжереей и четырьмя лоджиями снизилась на 7,4 млн рублей. Теперь ее продают за 25,9 млн рублей, сообщается в объявлении на популярном сайте. «Продается интересная квартира с красивым видом на город. Цена: 25 900 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito. В 2022 году объект продавали за 33 333 333 рублей. Квартира с дизайнерским ремонтом находится на последнем этаже десятиэтажки. Мебель и технику продавец оставляет покупателю. Ранее URA.RU рассказывало о продаже этой квартиры за 33,3 млн рублей. Общая площадь объекта составляет 196 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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