Жительница ХМАО пожаловалась на протекающую в школе крышу. Видео

28 марта 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

В здании школы расставлены ведра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе поселка Ульт-Ягун Сургутского района ХМАО протекает крыша. Об этом в соцсетях сообщила местная жительница. «Школа Ульт-Ягун топит таким образом не первый год, и наши дети занимаются в таких условиях!» — написала автор в группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». Она также выложила видеозапись из школы. На кадрах видно, что в здании расставлены ведра. «Я стою, оно прямо при мне капает», — говорит автор видео. В администрацию поселка направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске у детского сада №47 протекла крыша. Местные жители также рассказывали об обрушении фасада здания.

В школе поселка Ульт-Ягун Сургутского района ХМАО протекает крыша. Об этом в соцсетях сообщила местная жительница. «Школа Ульт-Ягун топит таким образом не первый год, и наши дети занимаются в таких условиях!» — написала автор в группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». Она также выложила видеозапись из школы. На кадрах видно, что в здании расставлены ведра. «Я стою, оно прямо при мне капает», — говорит автор видео. В администрацию поселка направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске у детского сада №47 протекла крыша. Местные жители также рассказывали об обрушении фасада здания.