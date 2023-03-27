В школе поселка Ульт-Ягун Сургутского района ХМАО протекает крыша. Об этом в соцсетях сообщила местная жительница.
«Школа Ульт-Ягун топит таким образом не первый год, и наши дети занимаются в таких условиях!» — написала автор в группе «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». Она также выложила видеозапись из школы. На кадрах видно, что в здании расставлены ведра. «Я стою, оно прямо при мне капает», — говорит автор видео.
В администрацию поселка направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске у детского сада №47 протекла крыша. Местные жители также рассказывали об обрушении фасада здания.
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