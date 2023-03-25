В детском саду №47 в Нижневартовске течет крыша Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) у детского сада №47 протекла крыша. Информация опубликована в соцсетях. Ранее местные жители сообщили об обрушении фасада здания.

«Весенняя капель, но совсем не на улице, а в одном дошкольном учреждении нашего города — детском саду 47 „Успех“ по улице Ханты-Мансийской, 27 „а“. Это продолжается уже пятый год подряд. Прилагаю фото спальни, где спят детки, детского туалета, лестничного пролета», — написал анонимный автор в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

В администрацию Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске разрушается фасад детского сада №47. В администрации города не увидели опасности в кирпичах, падающих с крыши здания.

В детском саду течет крыша «ЧП Нижневартовск», «ВКонтакте»