25 марта 2023

В ХМАО у детского сада с обрушающимся фасадом протекла крыша. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В детском саду №47 в Нижневартовске течет крыша Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) у детского сада №47 протекла крыша. Информация опубликована в соцсетях. Ранее местные жители сообщили об обрушении фасада здания.

«Весенняя капель, но совсем не на улице, а в одном дошкольном учреждении нашего города — детском саду 47 „Успех“ по улице Ханты-Мансийской, 27 „а“. Это продолжается уже пятый год подряд. Прилагаю фото спальни, где спят детки, детского туалета, лестничного пролета», — написал анонимный автор в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

В администрацию Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске разрушается фасад детского сада №47. В администрации города не увидели опасности в кирпичах, падающих с крыши здания.

В детском саду течет крыша

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В Нижневартовске (ХМАО) у детского сада №47 протекла крыша. Информация опубликована в соцсетях. Ранее местные жители сообщили об обрушении фасада здания. «Весенняя капель, но совсем не на улице, а в одном дошкольном учреждении нашего города — детском саду 47 „Успех“ по улице Ханты-Мансийской, 27 „а“. Это продолжается уже пятый год подряд. Прилагаю фото спальни, где спят детки, детского туалета, лестничного пролета», — написал анонимный автор в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». В администрацию Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске разрушается фасад детского сада №47. В администрации города не увидели опасности в кирпичах, падающих с крыши здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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