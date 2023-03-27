ЛДПР просит у правительства ХМАО больше бесплатного пиара перед выборами

28 марта 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

ЛДПР просят включить интернет-издания и газеты в список СМИ для бесплатного пиара на выборах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ЛДПР готовит законотворческую инициативу, чтобы перед выборами политические партии могли получить не только бесплатное эфирное время на окружном телеканале «Югра», но и на других площадках медиахолдинга «Новости Югры». Об этом корреспондентам URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Депутат окружной думы от либерал-демократов Виктор Сысун готовит законотворческую инициативу, чтобы политическим партиям давали бесплатное эфирное время не только на телеканале „Югра“, но и на площадках медиахолдинга „Новости Югры“, в который входят интернет-СМИ и газеты. Вопрос будет рассмотрен на заседании регионального парламента 30 марта», — сообщил инсайдер. На сайте окружной думы в повестке заседания, запланированного на 30 марта 2023 года, в числе вопросов указано внесение изменения в закон ХМАО «О гарантиях равенства политических партий». Сысун заявлен в качестве докладчика. Ранее URA.RU писало, что депутаты ЛДПР просили руководство Счетной палаты РФ стать инициатором проверок в регионах. Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова ответила, что закон на сегодняшний день не позволяет этого сделать, но взаимодействие с регионами по резонансным проверкам можно усилить.

ЛДПР готовит законотворческую инициативу, чтобы перед выборами политические партии могли получить не только бесплатное эфирное время на окружном телеканале «Югра», но и на других площадках медиахолдинга «Новости Югры». Об этом корреспондентам URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Депутат окружной думы от либерал-демократов Виктор Сысун готовит законотворческую инициативу, чтобы политическим партиям давали бесплатное эфирное время не только на телеканале „Югра“, но и на площадках медиахолдинга „Новости Югры“, в который входят интернет-СМИ и газеты. Вопрос будет рассмотрен на заседании регионального парламента 30 марта», — сообщил инсайдер. На сайте окружной думы в повестке заседания, запланированного на 30 марта 2023 года, в числе вопросов указано внесение изменения в закон ХМАО «О гарантиях равенства политических партий». Сысун заявлен в качестве докладчика. Ранее URA.RU писало, что депутаты ЛДПР просили руководство Счетной палаты РФ стать инициатором проверок в регионах. Заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова ответила, что закон на сегодняшний день не позволяет этого сделать, но взаимодействие с регионами по резонансным проверкам можно усилить.