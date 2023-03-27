В ХМАО делом об избиении второклассника отцом займутся следователи

28 марта 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Делом отца, избившего ребенка, заинтересовались в СК Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следственный отдел СКР по Нижневартовскому району взял на контроль дело о нанесении отцом побоев сыну второкласснику за невыученные уроки. Согласно информации на сайте ведомства, в случае положительного решения прокурора материалы будут направлены из ОВД в Следственный комитет. «В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что житель Излучинска Нижневартовского района нанес побои сыну-второкласснику за невыученные уроки. В ходе проверки данной информации установлено, что в отношении мужчины органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей следственного отдела по Нижневартовскому району», — указано в публикации. Вопрос о передаче дела рассматривается прокуратурой. В случае, если он решится положительно, сотрудники СК приступят к расследованию в ближайшее время. Ранее URA.RU писало о побоях, которые излучинский боксер нанес своему ребенку. Девятилетний мальчик пришел в школу с синяками.

Следственный отдел СКР по Нижневартовскому району взял на контроль дело о нанесении отцом побоев сыну второкласснику за невыученные уроки. Согласно информации на сайте ведомства, в случае положительного решения прокурора материалы будут направлены из ОВД в Следственный комитет. «В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что житель Излучинска Нижневартовского района нанес побои сыну-второкласснику за невыученные уроки. В ходе проверки данной информации установлено, что в отношении мужчины органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей следственного отдела по Нижневартовскому району», — указано в публикации. Вопрос о передаче дела рассматривается прокуратурой. В случае, если он решится положительно, сотрудники СК приступят к расследованию в ближайшее время. Ранее URA.RU писало о побоях, которые излучинский боксер нанес своему ребенку. Девятилетний мальчик пришел в школу с синяками.