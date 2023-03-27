27 марта 2023

В ХМАО делом об избиении второклассника отцом займутся следователи

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Делом отца, избившего ребенка, заинтересовались в СК Фото:

Следственный отдел СКР по Нижневартовскому району взял на контроль дело о нанесении отцом побоев сыну второкласснику за невыученные уроки. Согласно информации на сайте ведомства, в случае положительного решения прокурора материалы будут направлены из ОВД в Следственный комитет.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что житель Излучинска Нижневартовского района нанес побои сыну-второкласснику за невыученные уроки. В ходе проверки данной информации установлено, что в отношении мужчины органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей следственного отдела по Нижневартовскому району», — указано в публикации.

Вопрос о передаче дела рассматривается прокуратурой. В случае, если он решится положительно, сотрудники СК приступят к расследованию в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало о побоях, которые излучинский боксер нанес своему ребенку. Девятилетний мальчик пришел в школу с синяками.

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Следственный отдел СКР по Нижневартовскому району взял на контроль дело о нанесении отцом побоев сыну второкласснику за невыученные уроки. Согласно информации на сайте ведомства, в случае положительного решения прокурора материалы будут направлены из ОВД в Следственный комитет. «В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что житель Излучинска Нижневартовского района нанес побои сыну-второкласснику за невыученные уроки. В ходе проверки данной информации установлено, что в отношении мужчины органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей следственного отдела по Нижневартовскому району», — указано в публикации. Вопрос о передаче дела рассматривается прокуратурой. В случае, если он решится положительно, сотрудники СК приступят к расследованию в ближайшее время. Ранее URA.RU писало о побоях, которые излучинский боксер нанес своему ребенку. Девятилетний мальчик пришел в школу с синяками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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