В ХМАО делом об избиении второклассника отцом займутся следователи

Следственный отдел СКР по Нижневартовскому району взял на контроль дело о нанесении отцом побоев сыну второкласснику за невыученные уроки. Согласно информации на сайте ведомства, в случае положительного решения прокурора материалы будут направлены из ОВД в Следственный комитет.
«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что житель Излучинска Нижневартовского района нанес побои сыну-второкласснику за невыученные уроки. В ходе проверки данной информации установлено, что в отношении мужчины органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей следственного отдела по Нижневартовскому району», — указано в публикации.
Вопрос о передаче дела рассматривается прокуратурой. В случае, если он решится положительно, сотрудники СК приступят к расследованию в ближайшее время.
Ранее URA.RU писало о побоях, которые излучинский боксер нанес своему ребенку. Девятилетний мальчик пришел в школу с синяками.
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