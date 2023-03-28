Депутат думы Сургута уличил в обмане начальника полиции

29 марта 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Спор разгорелся из-за нелегальных парковок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы Сургута Владимир Болотов уличил в обмане начальника городского УМВД Александра Глущенко, который в прошлом году отказался от помощи депутатов и обещал справится с проблемой стихийных парковок. Разговор о парковках народный избранник завел во время депутатских слушаний. «Прошлый год руководитель УМВД озвучивался ряд проблем по работе служб эвакуации транспорта. И вот он жаловался, что не хватает людей. Мы [депутаты] предложили помощь, а в итоге он написал: у нас все замечательно и людей хватает. Но спустя год вы как выделяли один раз в неделю людей для работы с эвакуаторами, так и выделяете. За год ситуация не поменялась. Нам-то как реагировать? Людей хватает, а проблема остается. Ну нельзя же соблюдать закон раз в неделю», — высказался Болотов. Делегированный от полиции для общения с депутатами начальник штаба Марина Николова так и не смогла ответить на вопрос депутата. При этом отметила, что привлечение дополнительных сотрудников сдвинуло бы ситуацию с мертвой точки. Она сообщила депутатам, что совместно с коллегами разработают предложения для решения проблемы и направят в думу. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте чиновники и депутаты поспорили из-за стоимости недвижимости в центре города. Депутат Болотов заявил, что цена объектов при продаже должна быть в два раза выше, чем предлагает мэрия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Сургута Владимир Болотов уличил в обмане начальника городского УМВД Александра Глущенко, который в прошлом году отказался от помощи депутатов и обещал справится с проблемой стихийных парковок. Разговор о парковках народный избранник завел во время депутатских слушаний. «Прошлый год руководитель УМВД озвучивался ряд проблем по работе служб эвакуации транспорта. И вот он жаловался, что не хватает людей. Мы [депутаты] предложили помощь, а в итоге он написал: у нас все замечательно и людей хватает. Но спустя год вы как выделяли один раз в неделю людей для работы с эвакуаторами, так и выделяете. За год ситуация не поменялась. Нам-то как реагировать? Людей хватает, а проблема остается. Ну нельзя же соблюдать закон раз в неделю», — высказался Болотов. Делегированный от полиции для общения с депутатами начальник штаба Марина Николова так и не смогла ответить на вопрос депутата. При этом отметила, что привлечение дополнительных сотрудников сдвинуло бы ситуацию с мертвой точки. Она сообщила депутатам, что совместно с коллегами разработают предложения для решения проблемы и направят в думу. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте чиновники и депутаты поспорили из-за стоимости недвижимости в центре города. Депутат Болотов заявил, что цена объектов при продаже должна быть в два раза выше, чем предлагает мэрия.