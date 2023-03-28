28 марта 2023

Депутат думы Сургута уличил в обмане начальника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета Думы города. Сургут, болотов владимир
Спор разгорелся из-за нелегальных парковок Фото:

Депутат думы Сургута Владимир Болотов уличил в обмане начальника городского УМВД Александра Глущенко, который в прошлом году отказался от помощи депутатов и обещал справится с проблемой стихийных парковок. Разговор о парковках народный избранник завел во время депутатских слушаний.

«Прошлый год руководитель УМВД озвучивался ряд проблем по работе служб эвакуации транспорта. И вот он жаловался, что не хватает людей. Мы [депутаты] предложили помощь, а в итоге он написал: у нас все замечательно и людей хватает. Но спустя год вы как выделяли один раз в неделю людей для работы с эвакуаторами, так и выделяете. За год ситуация не поменялась. Нам-то как реагировать? Людей хватает, а проблема остается. Ну нельзя же соблюдать закон раз в неделю», — высказался Болотов.

Делегированный от полиции для общения с депутатами начальник штаба Марина Николова так и не смогла ответить на вопрос депутата. При этом отметила, что привлечение дополнительных сотрудников сдвинуло бы ситуацию с мертвой точки. Она сообщила депутатам, что совместно с коллегами разработают предложения для решения проблемы и направят в думу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте чиновники и депутаты поспорили из-за стоимости недвижимости в центре города. Депутат Болотов заявил, что цена объектов при продаже должна быть в два раза выше, чем предлагает мэрия.

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Депутат думы Сургута Владимир Болотов уличил в обмане начальника городского УМВД Александра Глущенко, который в прошлом году отказался от помощи депутатов и обещал справится с проблемой стихийных парковок. Разговор о парковках народный избранник завел во время депутатских слушаний. «Прошлый год руководитель УМВД озвучивался ряд проблем по работе служб эвакуации транспорта. И вот он жаловался, что не хватает людей. Мы [депутаты] предложили помощь, а в итоге он написал: у нас все замечательно и людей хватает. Но спустя год вы как выделяли один раз в неделю людей для работы с эвакуаторами, так и выделяете. За год ситуация не поменялась. Нам-то как реагировать? Людей хватает, а проблема остается. Ну нельзя же соблюдать закон раз в неделю», — высказался Болотов. Делегированный от полиции для общения с депутатами начальник штаба Марина Николова так и не смогла ответить на вопрос депутата. При этом отметила, что привлечение дополнительных сотрудников сдвинуло бы ситуацию с мертвой точки. Она сообщила депутатам, что совместно с коллегами разработают предложения для решения проблемы и направят в думу. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте чиновники и депутаты поспорили из-за стоимости недвижимости в центре города. Депутат Болотов заявил, что цена объектов при продаже должна быть в два раза выше, чем предлагает мэрия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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