Глава исполкома ЕР в ХМАО извинился после критики депутата от КПРФ

Глава исполкома ЕР в ХМАО Заболотнев извинился после критики депутата от КПРФ Савинцева

28 марта 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

Савинцев обвинил Заболотнева в пиаре на якобы украденной гуманитарной помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Николай Заболотнев извинился в ответ на критику лидера КПРФ в Югре Алексея Савинцева, обвинявшего его в пиаре на якобы украденной гуманитарной помощи в Макеевке. Сообщение с извинениями опубликовал Заболотнев на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Я приношу извинения за свою излишнюю эмоциональность, неоднозначные высказывания, которые невольно задели большое количество людей, и предлагаю отбросить все, что может помешать нам объединить усилия в помощи нашим югорским парням. <…> Я искренне убежден в недопустимости политических распрей и любого пиара на почве СВО, помощи военнослужащим, их семьям. Заверяю, у меня не было и нет цели принизить репутацию КПРФ в Югре и оскорбить тех, кто поддерживает эту партию», — написал Заболотнев. Единоросс добавил, что «не смог сдержать эмоции»: военнослужащий, рассказавший о воровстве гуманитарной помощи на складе в Макеевке, объяснил, что это было недоразумением. По словам Заболотнева, его глубоко задело сообщение. Ранее URA.RU писало, что Заболотнев назвал видео явной ложью. По его словам, оно было снято по политическим мотивам.

Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Николай Заболотнев извинился в ответ на критику лидера КПРФ в Югре Алексея Савинцева, обвинявшего его в пиаре на якобы украденной гуманитарной помощи в Макеевке. Сообщение с извинениями опубликовал Заболотнев на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Я приношу извинения за свою излишнюю эмоциональность, неоднозначные высказывания, которые невольно задели большое количество людей, и предлагаю отбросить все, что может помешать нам объединить усилия в помощи нашим югорским парням. <…> Я искренне убежден в недопустимости политических распрей и любого пиара на почве СВО, помощи военнослужащим, их семьям. Заверяю, у меня не было и нет цели принизить репутацию КПРФ в Югре и оскорбить тех, кто поддерживает эту партию», — написал Заболотнев. Единоросс добавил, что «не смог сдержать эмоции»: военнослужащий, рассказавший о воровстве гуманитарной помощи на складе в Макеевке, объяснил, что это было недоразумением. По словам Заболотнева, его глубоко задело сообщение. Ранее URA.RU писало, что Заболотнев назвал видео явной ложью. По его словам, оно было снято по политическим мотивам.