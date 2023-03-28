В городе ХМАО депутат Госдумы проверил ход реализации важных проектов

Депутат Госдумы от ХМАО Вадим Шувалов проверил в Лангепасе (ХМАО) ход реализации молодежного проекта по обучению сестринскому делу на базе политехнического колледжа. О прошедшем визите и мероприятии рассказал глава муниципалитета Сергей Горобченко в своем telegram-канале.
«В Лангепасе разрабатываются различные проекты, в число которых вошла и инициатива по обучению лангепасцев сестринскому делу на базе политехнического колледжа. Ход реализации проекта сегодня оценил депутат Государственной Думы Вадим Шувалов в рамках рабочего визита в наш город. Вадим Николаевич посетил симуляционный класс городской больницы», — говорится в сообщении.
Горобченко отметил, что одна из главных задач властей — создание условий для развития и личностного роста молодежи. Благодаря данному проекту, учащиеся профильного направления смогут отрабатывать свои профессиональные навыки под руководством опытных наставников из числа сотрудников медучреждения. Позднее депутат встретился с членами молодежной палаты города Лангепаса и обсудил с ними реализуемые инициативные проекты.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов отметил важность патриотического воспитания молодежи. Он уверен, целенаправленное развитие этого направления позволит вырастить поколение россиян, которые будут готовы защищать свою Родину.
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