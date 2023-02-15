Мэр из ХМАО отметил важность патриотического воспитания детей

16 февраля 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Военно — патриотическое воспитание позволит эффективно двигаться вперед Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава города Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов во время визита окружной военно — патриотической комиссии отметил, что патриотическому воспитанию молодежи уделяется самое пристальное внимание начиная с детского сада. Соответсвующую запись мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «Традиционно учреждения города принимают участие в окружном смотре-конкурсе, представляя результаты работы по военно — патриотическому воспитанию молодежи, а также по подготовке юношей к службе в рядах вооруженных сил. Этому направлению традиционно уделяется самое пристальное внимание. Это очень важно, тем более в реалиях сегодняшнего дня», — говорит Закирзянов. Он отметил, что в конкурсе приняло участие восемь учреждений. В прошлом году Урай занял третье место среди муниципалитетов Югры. Мэр высказал уверенность, что ежедневно и целенаправленно занимаясь вопросами патриотического воспитания, мы вырастим поколение россиян, которые будут готовы защищать свою Родину. Ранее URA.RU сообщало, что представители национальных общественных объединений ЯНАО предложили ввести в школах социально-политические ликбезы и регулярные военно — патриотические игры. Ямальские законодатели готовятся внести изменения в региональные законы о патриотизме и молодежи. Представители диаспор также отметили необходимость сплотиться вокруг защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава города Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов во время визита окружной военно — патриотической комиссии отметил, что патриотическому воспитанию молодежи уделяется самое пристальное внимание начиная с детского сада. Соответсвующую запись мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «Традиционно учреждения города принимают участие в окружном смотре-конкурсе, представляя результаты работы по военно — патриотическому воспитанию молодежи, а также по подготовке юношей к службе в рядах вооруженных сил. Этому направлению традиционно уделяется самое пристальное внимание. Это очень важно, тем более в реалиях сегодняшнего дня», — говорит Закирзянов. Он отметил, что в конкурсе приняло участие восемь учреждений. В прошлом году Урай занял третье место среди муниципалитетов Югры. Мэр высказал уверенность, что ежедневно и целенаправленно занимаясь вопросами патриотического воспитания, мы вырастим поколение россиян, которые будут готовы защищать свою Родину. Ранее URA.RU сообщало, что представители национальных общественных объединений ЯНАО предложили ввести в школах социально-политические ликбезы и регулярные военно — патриотические игры. Ямальские законодатели готовятся внести изменения в региональные законы о патриотизме и молодежи. Представители диаспор также отметили необходимость сплотиться вокруг защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.